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YEREL HABERLER  / ADIYAMAN HABERLERİ
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Adıyaman'da "Huzur Türkiye-5 Operasyonu"

28 Nisan 2017 Cuma, 23:17

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da emniyet sorumluluk bölgesindeki "Huzur Türkiye-5" operasyonuna 340 polis katıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kent merkezi ve ilçelerdeki eş zamanlı operasyon kapsamında 16 sabit noktada 2 bin 220 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı, 604 araç incelendi, 12 araca cezai işlem uygulandı, sürücülere 15 bin 665 lira ceza kesildi, 4 araç trafikten men edildi.

Bir araçta av tüfeği ve 3 fişek ele geçirildi. Ekipler, 116 iş yerini denetledi, 4 iş yerine cezai işlem uyguladı ve 2 iş yerini kapattı.

Operasyonun kent merkezi ve ilçelerde faaliyet gösteren umuma açık yerlerin denetlenmesi, güven, asayiş ve huzur ortamının devamı, milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, yasak maddeleri taşıyan veya bulunduran kişilerin yakalanması amacıyla düzenlendiği kaydedildi.

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