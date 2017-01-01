Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

MANİSA (AA) - 477. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından fener alayı düzenlendi.

Mesir saçılacak olan tarihi Sultan Cami önünden başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı’nda son buldu.

Yürüyüşe Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ile Manisa'yı ve Mesir'i Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık ile Tertip Komitesi üyeleri ile kardeş şehirlerin temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Protokol üyeleri ve vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ve fenerler ile mehteran takımının çaldığı marşlar eşliğinde yürüyüşü gerçekleştirildi.

Yürüyüş ardından Cumhuriyet Meydanı'nda Uluslararası Halk Dansları Gala gecesinde konuk ülkelerin halk oyunları ekipleri, kendi yörelerine ait oyunları sergiledi.

Toplam 10 ülkeden yaklaşık 500 dansçının katıldığı gösteriler, Manisalılar tarafından beğeni ile izlendi.







