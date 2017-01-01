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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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Alanya'da silahlı kavga: 3 yaralı

29 Nisan 2017 Cumartesi, 00:28

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Mahmutlar Mahallesi'nde müteahhitlik yapan Polonyalı Tomasz Lupcztk ile Onur Tümer ve Uğur Taşdemir, alacak meselesinden Bahadır T. ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Bahadır T, aracından aldığı silahla Lupcztk ile Tümer ve Taşdemir'e ateş etti.

Bacaklarına isabet eden mermilerle yaralanan şüpheliler, ilçedeki hastanelerde tedavi altına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bahadır T'yi suç aleti silahla kısa sürede yakaladı.

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