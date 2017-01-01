Manisa'da FETÖ/PDY soruşturması

MANİSA (AA) - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik ''Flama'' ismi verilen operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Turgutlu Cumhuriyet başsavcılığı tarafından sürdürülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında yakalama kararı çıkartılanlara yönelik "Flama" operasyonu düzenledi.
Operasyonda meslekten ihraç edilen polislerin de bulunduğu 18 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerden 7'si emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.
Savcılık ifadesinin ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1' tutuklandı.
Diğer 11 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.