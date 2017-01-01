29 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BİLECİK HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Bilecik'te yaya üst geçidinde yangın

29 Nisan 2017 Cumartesi, 01:49

BİLECİK (AA) - Bilecik'te yangın çıkan yaya üst geçidinde hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Bilecik-İstanbul karayolunda Hürriyet ile Bahçelievler mahallelerini birbirine bağlayan üst geçitten yükselen alevleri fark eden araç sürücüleri durumu itfaiye ve polise bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede söndürdü.

İlk belirlemelere göre, demir iskelet üstüne polikarbon malzemenin kaplanmasıyla kurulan üst geçitte hasara neden olan yangının tiner dökülüp ateşe verilmesi nedeniyle çıktığı belirlendi.

Polis, yangını çıkardığı iddia edilen üç şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

İLGİLİ HABERLER
Osmaneli Belediyesi ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden örnek çalışma
YEREL

OSMANELİ BELEDİYESİ VE DENETİMLİ SERBESTLİK MÜDÜRLÜĞÜNDEN ÖRNEK ÇALIŞMA
Başkan Bakıcı, personelin 1 Mayıs İşçi Bayramlarını kutladı
YEREL

BAŞKAN BAKICI, PERSONELİN 1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMLARINI KUTLADI
Başkan Bakıcı iş yeri açılışına katıldı
YEREL

BAŞKAN BAKICI İŞ YERİ AÇILIŞINA KATILDI
Bozüyük'te miniklerin 23 Nisan kutlamaları devam ediyor
YEREL

BOZÜYÜK'TE MİNİKLERİN 23 NİSAN KUTLAMALARI DEVAM EDİYOR
Muhtarların kongresinde nezih ortam ve yetersiz katılım eleştirisi
YEREL

MUHTARLARIN KONGRESİNDE NEZİH ORTAM VE YETERSİZ KATILIM ELEŞTİRİSİ
1 dilim karpuz 4 lira
YEREL

1 DİLİM KARPUZ 4 LİRA
Zabıtalardan dolmuşçulara kapsamlı denetim
YEREL

ZABITALARDAN DOLMUŞÇULARA KAPSAMLI DENETİM
BEBKA yöneticilerinden Başkan Yağcı'ya ziyaret
YEREL

BEBKA YÖNETİCİLERİNDEN BAŞKAN YAĞCI'YA ZİYARET
Bilecik Belediye Başkanı Yağcı, haftalık istişare toplantısı gerçekleştirdi
YEREL

BİLECİK BELEDİYE BAŞKANI YAĞCI, HAFTALIK İSTİŞARE TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRDİ
MHP Bilecik Merkez İlçe Başkanlığına adaylığını açıkladı
YEREL

MHP BİLECİK MERKEZ İLÇE BAŞKANLIĞINA ADAYLIĞINI AÇIKLADI
Malhun Hatun İlkokulu kermesinde yiyecekler kısa sürede tükendi
YEREL

MALHUN HATUN İLKOKULU KERMESİNDE YİYECEKLER KISA SÜREDE TÜKENDİ
Başkan Yalçın'dan Osmangazi'yi anma şenliklerine davet
YEREL

BAŞKAN YALÇIN'DAN OSMANGAZİ'Yİ ANMA ŞENLİKLERİNE DAVET
Mart ayında Bilecik'te ihracat azaldı, ithalat arttı
YEREL

MART AYINDA BİLECİK'TE İHRACAT AZALDI, İTHALAT ARTTI
Başkan Yalçın asker mevlidine katıldı
YEREL

BAŞKAN YALÇIN ASKER MEVLİDİNE KATILDI
Başkan Yağcı, BEBKA toplantısını değerlendirdi
YEREL

BAŞKAN YAĞCI, BEBKA TOPLANTISINI DEĞERLENDİRDİ
Bayırköy Belediyesi temizlik çalışmalarına devam ediyor
YEREL

BAYIRKÖY BELEDİYESİ TEMİZLİK ÇALIŞMALARINA DEVAM EDİYOR
Halk Eğitim Merkezi'nden muhteşem sergi
YEREL

HALK EĞİTİM MERKEZİ'NDEN MUHTEŞEM SERGİ
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin çocukluk halleri
ŞİPŞAK

ÜNLÜ OYUNCU 3 YAŞINDAKİ HALİNİ PAYLAŞTI

 1
  • 2 JLO sınırları zorladı
  • 3 'Kaplan' gibi geliyor!
  • 4 Ulus'ta bir çatı dubleksi! Ünlü isim burada yaşıyor...