29 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SAMSUN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Samsun Valisi Şahin:

29 Nisan 2017 Cumartesi, 09:43

SAMSUN (AA) - Samsun Valisi İbrahim Şahin, ByLock kullanıcısı olduğu iddiasına ilişkin, "Ne telefonuma yüklediğim ne kullandığım vaki iken bu çirkef yapının içine beni çekmeye çalışanlarla hukuk önünde sonuna kadar mücadele edeceğim." açıklamasında bulundu.

Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, "Eski TRT Genel Müdürü'nde ByLock tespit edildi" şeklinde tamamen asılsız iftira ve "Çamur at, izi kalsın" tarzındaki yalan haberin önce bir internet haber sitesinde yayımlandığını, daha sonra alıntılanarak yayıldığını bildirdi.

AK Parti'nin 2002'de iktidara gelmesiyle önce Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı'nın danışmanı, 2003-2005 yıllarında PTT Genel Müdürü, 2005-2007 yıllarında aynı bakanlıkta müsteşar, 2007-2014 yıllarında da TRT Genel Müdürü olarak çalıştığını anımsatan Şahin, 2014 Eylül ayından bu yana da Samsun Valiliği görevinde bulunduğunu belirtti.

Hiçbir şekilde bir yanlışa düşmeden, ülkesine, bayrağına, milletine hizmeti şiar edinmiş onurlu bir bürokrat olarak görevini sürdürdüğünü ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Medyada duyuncaya kadar ne olduğunu bilmediğim bir uygulamayı kullandığımı haber yapmak, en hafifinden ahlaksızlık, şerefsizlik ve namus yoksunu bir davranış biçimidir. Beyazla siyahın yer değiştiği, doğrularla yanlışların saf değiştirdiği, gerçeklerle yalanların çarpıtıldığı bir ortamda sessiz kalmayı denedim ama daha fazla sessiz kalmakla yalan söyleyenlerin halkı inandırmayı başardıklarını görünce açıklama yapmayı zorunlu gördüm. Ne telefonuma yüklediğim ne kullandığım vaki iken bu çirkef yapının içine beni çekmeye çalışanlarla hukuk önünde sonuna kadar mücadele edeceğim.

Sayın Cumhurbaşkanımızla, Sayın Başbakanımızla bu kadar yakın çalışan biri olarak onlara ihanet edecek kadar kansız biri değilim ancak bilinmelidir ki iftira atan ve elindeki kalemin şehvetine kapılanların birer birer attıkları çamurun içine battıklarını kamuoyunda görmekteyiz. Bu aşağılık iftirayı atanların peşini hiçbir şekilde bırakmayacak ve gerek cezai, gerek hukuki haklarımı sonuna kadar arayacağım."

İLGİLİ HABERLER
Maçın ardından
YEREL

MAÇIN ARDINDAN
Futbol: TFF 1. Lig
YEREL

FUTBOL: TFF 1. LİG
32. Üniversite İçi Spor Şenlikleri sona erdi
YEREL

32. ÜNİVERSİTE İÇİ SPOR ŞENLİKLERİ SONA ERDİ
Samsun'da DEAŞ operasyonu
YEREL

SAMSUN'DA DEAŞ OPERASYONU

Mamur Dağı doğaseverleri bekliyor
YEREL

MAMUR DAĞI DOĞASEVERLERİ BEKLİYOR
Başkan Yılmaz konuklarına Samsun'u tanıttı
YEREL

BAŞKAN YILMAZ KONUKLARINA SAMSUN'U TANITTI
Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği Toplantısı
YEREL

JEOTERMAL KAYNAKLI BELEDİYELER BİRLİĞİ TOPLANTISI

Öğrenciler, okullarının ismini taşıyan şehitlerin kabrini ziyaret etti
YEREL

ÖĞRENCİLER, OKULLARININ İSMİNİ TAŞIYAN ŞEHİTLERİN KABRİNİ ZİYARET ETTİ
Mahkemeden Mimarlar Odası'na ret
YEREL

MAHKEMEDEN MİMARLAR ODASI'NA RET
Vahşi yaşam fotokapana yansıdı
YEREL

VAHŞİ YAŞAM FOTOKAPANA YANSIDI
Bafra'nın kanayan yarası markalaşamayan &quot;Bafra pirinci&quot;
YEREL

BAFRA'NIN KANAYAN YARASI MARKALAŞAMAYAN "BAFRA PİRİNCİ"
Uygulamalı Girişimcilik Kursu katılımcıları sertifikalarına kavuştu
YEREL

UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK KURSU KATILIMCILARI SERTİFİKALARINA KAVUŞTU
Bafra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden teknik gezi
YEREL

BAFRA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİNDEN TEKNİK GEZİ
Sağlık çalışanına mesai arkadaşlarından son görev
YEREL

SAĞLIK ÇALIŞANINA MESAİ ARKADAŞLARINDAN SON GÖREV
Mimar Sinan'ı anma etkinliği
YEREL

MİMAR SİNAN'I ANMA ETKİNLİĞİ
EHAD'dan &quot;medeniyet&quot; konferansı
YEREL

EHAD'DAN "MEDENİYET" KONFERANSI
Her gün kilolarca yem satın alıp yabani güvercinleri besliyor
YEREL

HER GÜN KİLOLARCA YEM SATIN ALIP YABANİ GÜVERCİNLERİ BESLİYOR
EN ÇOK OKUNANLAR
Doğu'daki ilk ve tek Mithras tapınağı Diyarbakır'da bulundu
KÜLTÜR-SANAT

DİYARBAKIR'DA BULUNDU! DOĞU'NUN EFES'İ OLABİLİR

 1
  • 2 Boy farkı ortaya çıktı
  • 3 Adil Öksüz'ün abisi hakim karşısında! Eşiyle ilgili soruya ne yanıt verdi?
  • 4 İkinci elde ayıplı mala ilk ceza