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YEREL HABERLER  / KIRKLARELİ HABERLERİ
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Kırklareli'nde 27 kaçak ve sığınmacı yakalandı

29 Nisan 2017 Cumartesi, 09:46

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığı yapan 27 kaçak ve sığınmacı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığı yapan iki ayrı grubu tespit etti.

Jandarma ekipleri düzenledikleri operasyonda, Pakistan, Afganistan ve Suriye uyruklu 27 yabancıyı yakaladı.

Yabancı uyruklular, jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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