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YEREL HABERLER  / EDİRNE HABERLERİ
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Edirne'de FETÖ/PDY operasyonu

29 Nisan 2017 Cumartesi, 09:56

EDİRNE (AA) - Edirne'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem yapısına'' yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Edirne Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda örgütün ''mahrem imamı'' olduğu öne sürülen öğretmen M.F.B. gözaltına alındı.

Şüpheli, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İstanbul'a gönderildi.

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