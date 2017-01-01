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YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
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Mersin'de nektarin hasadı başladı

29 Nisan 2017 Cumartesi, 10:13

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde nektarin hasadı başladı.

Silifke Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve üretici Bünyamin Şahin'in bahçesinden hasat edilen 2 ton nektarin, kalitesine göre kilogramı 5-8 liradan Mersin haline gönderildi.

Şahin, AA muhabirine, ilçede ilk nektarin hasadını kendilerinin yaptığını söyledi.

İlçe genelinde bin dönüm arazide 2 bin 200 ton nektarin ve şeftali hasadı yapılacağını ifade eden Şahin, önemli bir çilek üretim merkezi olan Silifke'nin bu ürünlerde de iddialı olduğunu dile getirdi.

Nektarinin bu dönemde iç piyasada tüketileceğini aktaran Şahin, "Hasadın yoğunlaşmasının ardından Irak başta olmak üzere birçok ülkeye diğer ürünlerimizi gibi nektarini de ihraç edeceğiz. İlçemizin iklim şartları nektarin ve şeftali üretimine çok uygun. Oda olarak çiftçilerimize bu ürünleri yetiştirmelerini öneriyoruz." dedi.

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