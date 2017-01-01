Diyarbakırlı öğrencilerden sanayi kentine "gönül köprüsü"

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KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca başlatılan "Gönül Köprüsü" projesi kapsamında Diyarbakır'dan gelen 41 öğrenci Kocaeli'yi gezdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Doğu ile Batının kardeşliğine köprü olan proje kapsamında Diyarbakır’dan gelen 41 lise öğrencisinin, Kocaeli’nin en güzel yerlerini görme fırsatı yakaladığı bildirildi.

Kocaeli'nin, Diyarbakır Bağlar TOBB Ferdi Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden 41 öğrenciyi ağırladığı vurgulanan açıklamada, "Birçok öğrencinin ilk kez uçağa binmesine ve ilk kez başka bir il görmesine olanak sağlayan geziye, okul müdürü Ömer Yıldırım ve iki öğretmen katıldı. Kocaeli’deki gezilerine Darıca Hayvanat Bahçesi ile başlayan Diyarbakırlı gençler ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Bilim Merkezi ve Seka Kağıt Müzesi’ni gezdi." denildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bilimsel deney ve uygulamaları yerinde deneme ve keşfetme imkanı bulan liseli gençler, Bilim Merkezi’nde özel tasarlanmış 200’e yakın deney düzeneğini inceledi. Optik illüzyon, yanardağ modeli ve hücre modeli hakkında bilgi alan öğrenciler, buradaki bilim atölyelerini de gezdi. Öğrenciler gezi sırasında Bilimin Sultanları Atölyesi’nde gördükleri ve El-Cezeri'nin, dönemin Diyarbakır Kralı’na hediye ettiği Filli Su Saatine büyük ilgi gösterdi. Saatin çalışma mekanizması ile bilgi alan öğrenciler bunun karşısında bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Seka Kağıt Fabrikası’nın tarihini dinleyen öğrenciler, müzede bugüne kadar kağıt üretim sürecinde kullanılan makine ve ekipmanları gördü. Öğrenciler Kocaeli gezisi kapsamında Gayret Müzesi ve Hızır Deniz Müze Denizaltısını da gezdi."