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YEREL HABERLER  / ADIYAMAN HABERLERİ
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Adıyaman'da terör operasyonu

29 Nisan 2017 Cumartesi, 10:46
Adıyaman'da terör operasyonu

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 8 terörist etkisiz hale getirildi.

Çamyurdu ve Yazıbaşı köyü çevresinde terör örgütü üyelerinin bulunduğu istihbaratını alan güvenlik güçleri, sabaha karşı operasyon başlattı.

Kırsal alanda sürdürülen operasyonda 8 terörist etkisiz hale getirildi.

Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamada, Çamyurdu-Yazıbaşı kırsal bölgesindeki alanda tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarının, güvenlik kuvvetlerinin hava destekli operasyonu sonucu etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonla ilgili gelişmelerin ayrıca paylaşılacağı kaydedildi.

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