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"Toplumsal Sorunların Çözümünde Alimlerin Sorumluluğu" çalıştayı

29 Nisan 2017 Cumartesi, 11:00

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mahmut Çınar, televizyon karşısında Sunnilerin, Şiilerin camilerini bombaladığını veya Şiilerin de Sunnilerin camilerini bombaladığını acı içerisinde izlediklerini belirterek, "O yüzden ulema, sorunları kendi arasında tartışsa, birbirini dinlese sorunları daha rahat çözebiliriz." dedi.

GAÜN'de düzenlenen "Toplumsal Sorunların Çözümünde Alimlerin Sorumluluğu" çalıştayının koordinatörlüğünü yürüten Çınar, programın açılışında yaptığı konuşmada, İslam dininin huzur ve güven unsurlarını içerisinde barındırdığını söyledi.

İslamın kıyamete kadar tüm insanların dini alandaki ihtiyaçlarını gidermeye yeteceğini belirten Çınar, günümüzde Müslümanların yaşadığı birçok coğrafyanın ateş topuna dönüştüğünü anlatarak, bu konuda alimlere önemli görevler düştüğünü belirtti.

Hazreti Muhammed'in mesajını diğer insanlara taşımanın ve pratik hayata geçirmenin ümmetin görevi olduğunu anlatan Çınar, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu konuda en büyük sorumluluk da din alimlerinindir. İlim adamı olmak, sadece akademik yayınlar yapmaktan ibaret değildir. Özellikle gençlerin dine karşı duyarsızlaştığı, geleneklerin hızla aşındığı, inancımızın sorgulandığı dönemde hiçbir geçerli mazeret olamaz. O yüzden ulemanın, sorunun çözümü için öncelikle sorunları kendi aralarında tartışmaları ve çözüm önerilerini konuşmaları çok önemlidir. Bugün televizyon karşısında Sunnilerin, Şiilerin camilerini bombaladığını veya Şiilerin de Sunnilerin camilerini bombaladığını acı içerisinde izliyoruz. O yüzden ulema, sorunları kendi arasında tartışsa, birbirini dinlese sorunları daha rahat çözebiliriz. Bunun örneklerini geçmişte görmüştük. Ulema geçmişte birbirini dinlemediği için halen içimizi acıtan sorunları biliyoruz."

Çalıştayın bütünleştirici, ıslah edici, çözüm üretici çalışma yürütmek için düzenlendiğini ifade eden Çınar, 5 oturumdan oluşacak çalıştayda herkesin birbirini dinleyerek, kendilerini ifade etme imkanı bulacağını dile getirdi.

Programa, Türkiye'nin farklı illerinden gelen bilim insanlarıyla bazı sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı.

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