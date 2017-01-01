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YEREL HABERLER  / ADIYAMAN HABERLERİ
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Adıyaman'daki terör operasyonu

29 Nisan 2017 Cumartesi, 11:34

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman Valisi Abdullah Erin, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyona ilişkin, "İlk tespitlerimize göre 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini ifade edebiliriz." dedi.

Erin, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde katılacağı etkinlik öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, ülke genelinde olduğu gibi Adıyaman'da da güvenlik kuvvetlerinin kahraman ve fedakar personeliyle kesintisiz şekilde PKK başta olmak üzere tüm terör örgütleriyle kararlı şekilde mücadele ettiğini söyledi.

Bu kapsamda Adıyaman'da sabaha karşı emniyet ve jandarma ekipleri iş birliğiyle Çamyurdu ve Yazıbaşı köyü çevresinde operasyon başlatıldığını ifade eden Erin, şunları kaydetti:

"Operasyon devam ediyor. İlk tespitlerimize göre 8 teröristin etkisiz hale getirildiğini ifade edebiliriz. Kara unsurlarımız da hava operasyonu sonrası bölgeye intikal etmiş durumda. Arama tarama çalışmaları devam ediyor. Operasyonla ilgili daha detaylı bilgileri, kara unsurlarımızın yapmış olduğu keşif, arama ve taramalar sonrasında kamuoyuyla paylaşacağız.

Allah'a şükür, herhangi bir yaralımız yok. Polislerimiz ve jandarma unsurlarımız kahramanca mücadeleyi devam ettiriyor."

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