29 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / RİZE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

"Puanlara ihtiyacımız var"

29 Nisan 2017 Cumartesi, 11:54


RİZE (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında yarın deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un kulüp basın sözcüsü Saffet Mete, ligde kalma yarışında yara almamak için sarı-lacivertli ekip karşısında tek hedeflerinin galibiyet olduğunu söyledi.

Mete, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son iki haftada aldıkları dört puan ile ligde kalma yarışında moral bulduklarını belirtti.

Ligde kalan her maç için mutlak hedeflerinin galibiyet olduğunu, Fenerbahçe karşılaşmasına da kazanmak için çıkacaklarını vurgulayan Mete, "Küme düşme potasındayız. Ligde kalma yarışında yara almamak için Fenerbahçe karşısında kazanmaktan başka çaremiz yok." dedi.

Saffet Mete, ligde kalma yarışının her geçen hafta zorlaştığına dikkati çekerek, "Kalan haftalara bakınca yarış içinde avantajlı konuma geçmek için her maç iki puan ortalaması tutturmamız gerekiyor. Yarış içerisinde bir adım gerideyiz ve puanlara ihtiyacımız var. Rakibimizin gücünü ve deneyimini elbette biliyoruz. Onlar da ligi en azından ikinci tamamlamak istiyor. Her iki takımın da galibiyete ihtiyacı olan zor bir maç." diye konuştu.

Mete, İstanbul'daki Rizelilerden maça gelerek takımlarına destek olmalarını istedi.

Yeşil-mavili ekipte Edomwonyi, Medipol Başakşehir maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.

Çaykur Rizespor'un, Fenerbahçe karşılaşmasına Gökhan Akkan, Orhan Ovacıklı, Yakoubi, Saadane, Dhurgham İsmail, Robin Yalçın, Nosa Igeabor, Petrucci, Oğulcan Çağlayan, Süleyman Koç, Kweuke muhtemel 11'iyle çıkması bekleniyor.

İLGİLİ HABERLER
Ressam Arzu Aslan'ın eserleri beğenildi
YEREL

RESSAM ARZU ASLAN'IN ESERLERİ BEĞENİLDİ
Rize'de huzur toplantısı
YEREL

RİZE'DE HUZUR TOPLANTISI
Rize'de derelere 35 bin yavru alabalık bırakıldı
YEREL

RİZE'DE DERELERE 35 BİN YAVRU ALABALIK BIRAKILDI

EN ÇOK OKUNANLAR
Birleşik Krallık'ta bulutların üzerinde sırtında yüküyle yürüyen figür
YAŞAM

UÇAKTAKİ YOLCU YAKALAMIŞTI, FOTOĞRAFI YAKINLAŞTIRDIKLARINDA İSE...

 1
  • 2 Duş pozu olay oldu
  • 3 Mutfağa girdi
  • 4 Boy farkı ortaya çıktı