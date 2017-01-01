29 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Malatya'da yetiştiricilere uygulamalı koyun kırkımı eğitimi

29 Nisan 2017 Cumartesi, 12:07
Malatya'da yetiştiricilere uygulamalı koyun kırkımı eğitimi

MALATYA (AA) - Malatya'da Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliğince açılan kursa katılan 30 kişi, uygulamalı eğitim kapsamında makineyle koyun kırktı.

Birlik tarafından yürütülen "Makineyle Kırkma Elemanı Projesi" kapsamında Merkez Battalgazi ilçesi Kapıkaya Mahallesi'nde uygulamalı eğitim düzenlendi.

Malatya Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, gazetecilere yaptığı açıklamada, seminerin son aşaması uygulamalı kırkma eğitimini veteriner gözetiminde gerçekleştirdiklerini söyledi.

Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına kırma makineleriyle ilgili proje sunduklarını belirten Akın, projenin kabul edilip desteklenmesi halinde alacakları kırkma makinelerini kursta eğitimini başarıyla tamamlayan yetiştiricilere dağıtacaklarını vurguladı.

Talep gelirse ilçelerde de kurs açacaklarını aktaran Akın, eğitime katkı sağlayan kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Gülnaz Alp isimli yetiştirici de yaklaşık 10 yıldır küçükbaş hayvancılık yaptığını anlattı.

Teorik bilgileri uygulamalı kırkma eğitimiyle hayata geçirdiklerini dile getiren Alp, "Makasla kırkma sırasında hayvanın derisine zarar verebiliyoruz. Makineyle kırkmayla hayvan zarar görmüyor. Günlük 100 koyun kırkabiliyoruz. Gaziantep'ten kırma için işçi getiriyordum. Yılda bin lira kırkmaya ödüyordum." ifadelerini kullandı.

Caner Sarıgül de kursun verimli geçtiğini belirterek, doğru bildikleri yanlışları telafi imkanı yakaladıklarını anlattı.

Kırkma uygulamasının ardından sona erecek proje kapsamında kursiyerler, sertifikalarını düzenlecek törenle alacak.


İLGİLİ HABERLER
Malatya'da konut satışlarında artış
YEREL

MALATYA'DA KONUT SATIŞLARINDA ARTIŞ
Battalgazi Belediyesi'nden 'Oyuncak kardeşliği' projesi
YEREL

BATTALGAZİ BELEDİYESİ'NDEN 'OYUNCAK KARDEŞLİĞİ' PROJESİ
Matbaacılar kongresini yaptı
YEREL

MATBAACILAR KONGRESİNİ YAPTI
Öğrencilere &quot;Geleceğimi Koruyorum&quot; semineri düzenlendi
YEREL

ÖĞRENCİLERE "GELECEĞİMİ KORUYORUM" SEMİNERİ DÜZENLENDİ
&quot;İğne ve ipliğin dansı kanaviçe&quot; sergisi
YEREL

"İĞNE VE İPLİĞİN DANSI KANAVİÇE" SERGİSİ
6. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı 15 Temmuz şehitleri temasıyla kapılarını açacak
YEREL

6. MALATYA ANADOLU KİTAP VE KÜLTÜR FUARI 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ TEMASIYLA KAPILARINI AÇACAK
Dünya veteriner hekimler günü kutlamaları
YEREL

DÜNYA VETERİNER HEKİMLER GÜNÜ KUTLAMALARI
Darende'deki konser büyük ilgi gördü
YEREL

DARENDE'DEKİ KONSER BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
Malatya Büyükşehir Belediyesi Çocuk Korosundan 23 Nisan konseri
YEREL

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇOCUK KOROSUNDAN 23 NİSAN KONSERİ
Yazıhan'da asfalt çalışması
YEREL

YAZIHAN'DA ASFALT ÇALIŞMASI
Şehit Hasan Yıldırım'ın ailesine ziyaret
YEREL

ŞEHİT HASAN YILDIRIM'IN AİLESİNE ZİYARET
Minibüsün çarptığı itfaiye eri öldü
YEREL

MİNİBÜSÜN ÇARPTIĞI İTFAİYE ERİ ÖLDÜ
EN ÇOK OKUNANLAR
Birleşik Krallık'ta bulutların üzerinde sırtında yüküyle yürüyen figür
YAŞAM

UÇAKTAKİ YOLCU YAKALAMIŞTI, FOTOĞRAFI YAKINLAŞTIRDIKLARINDA İSE...

 1
  • 2 Duş pozu olay oldu
  • 3 Mutfağa girdi
  • 4 Boy farkı ortaya çıktı