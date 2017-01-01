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ERZİNCAN (AA) - Türkiye Dağcılık Federasyonunca, Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde düzenlenen Dağcılık Yaz Temel Eğitim Kampı sona erdi.

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri tepesinde kurulan ve 96 sporcu ile teknik heyetin katıldığı kamp bir hafta sürdü.



Türkiye Dağcılık Federasyonu Yaz Temel Eğitimi Kamp Müdürü İsmail Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, federasyon başkanı Ersan Başar'ın yaz kamplarının bir ayağının Kemaliye ilçesinde yapılması için çaba sarf ettiğini söyledi.

Kemaliye'nin doğa harikası bir yer olduğunu anlatan Yılmaz, "Tüm kursiyerler Kemaliye'nin doğal ve tarihi güzelliklerini görme şansını elde etti. Burada olmaktan çok mutluyuz. 96 sporcumuz ve teknik heyet ile güzel bir kamp dönemi geçirdik." dedi.

