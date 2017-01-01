29 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / EDİRNE HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı İriş:

29 Nisan 2017 Cumartesi, 12:36

EDİRNE (AA) - Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa İriş, "Evet, hayır tartışması artık geride kalmalıdır. Zaman ülke meselelerine odaklanma zamanıdır, el ele, gönül gönüle vererek çözümler üretme zamanıdır." dedi.

İriş, partisinin il başkanlığında düzenlenen toplantıda, anayasa değişikliğinin halk oylamasıyla kabul edildiğini anımsattı.

Partisinin referandum öncesi titiz çalışmalar yaptığını, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, siyasi parti liderleri ve STK temsilcileri ile görüşerek, çekince ve teklifleri sunduğunu anlatan İriş, şunları kaydetti:

"Referandum öncesi süreçte Saadet Partisi olarak en çok kardeşliğe vurgu yaptık. 'Evet' diyenlerin de 'Hayır' diyenlerin de bu ülkenin evladı olduğu gerçeğini ısrarla, yüksek sesle haykırdık. İtham etmeden düşünmeye davet ettik. İnanıyoruz ki bu birleştirici, kaynaştırıcı üslup çok faydalı oldu. Çünkü hepimiz bu ülkenin çocuklarıyız. Memleket meselelerinde farklı düşüncelerin olması tabiidir. Farklı düşünceler, dışlanmanın, ayrışmanın sebebi olmamalıdır. Evet, hayır tartışması artık geride kalmalıdır. Zaman ülke meselelerine odaklanma zamanıdır, el ele, gönül gönüle vererek çözümler üretme zamanıdır. Daha müreffeh daha itibarlı ve daha güçlü bir Türkiye'yi geleceğe hazırlanma zamanıdır."


- "Asıl hedefimiz 80 milyonun kardeşliğidir"

"Ya bendensin ya düşmansın" düşüncesinin yanlış olduğunu vurgulayan İriş, "Asıl hedefimiz 80 milyonun kardeşliğidir, kardeşlik bağlarının sağlamlaştırılmasıdır. Bunun için hak anlayışımızın toplumumuzda sağlam bir yere oturması gerekir. Haklı olan benim gibi düşünmüyorsa da haklıdır. Menfaat ve güç hak sebebi sayılmaz. Bu temel esasları toplumumuzda anlaşılır ve yaşanır hale getirmeliyiz." diye konuştu.

Halk oylamasıyla ilgili CHP'nin AİHM'ye başvuracağının hatırlatılması üzerine İriş, "Birtakım konular gündeme hem geldi tartışıldı ama şu saatten sonra bu hukuki, yasal, helal mi bilmem. Yasal olarak geçti. Zaten altı aydan beri bununla mücadele ediyoruz. Tekrar bu konuya odaklanıp, hep bu tartışmaları yaparak bir yere varamayacağımızı düşünüyoruz ancak teknik heyetler, hukukçular çalışsınlar, devam etsinler. Bütün kamuoyunu meşgul etmeyi doğru bulmuyoruz. Artık önümüze bakalım." dedi.

İLGİLİ HABERLER
İpsala'da Kan Bağışı Kampanyası düzenlendi
YEREL

İPSALA'DA KAN BAĞIŞI KAMPANYASI DÜZENLENDİ
İpsala'da kapalı pazaryeri inşaatında sona yaklaşıldı
YEREL

İPSALA'DA KAPALI PAZARYERİ İNŞAATINDA SONA YAKLAŞILDI
'7 Kocalı Hürmüz' Keşan'da sahnelendi
YEREL

'7 KOCALI HÜRMÜZ' KEŞAN'DA SAHNELENDİ
Keşan'da plakasız motosikletler toplanıyor
YEREL

KEŞAN'DA PLAKASIZ MOTOSİKLETLER TOPLANIYOR
Roman kadınlar umreye uğurlandı
YEREL

ROMAN KADINLAR UMREYE UĞURLANDI
Edirne'de FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

EDİRNE'DE FETÖ/PDY OPERASYONU
&quot;Sultanların Sanata Yansıyan İzleri&quot;
YEREL

"SULTANLARIN SANATA YANSIYAN İZLERİ"

Kırklareli'de 150 litre asetik anhidrit ele geçirildi
YEREL

KIRKLARELİ'DE 150 LİTRE ASETİK ANHİDRİT ELE GEÇİRİLDİ

Edirne'de FETÖ/PDY operasyonu
YEREL

EDİRNE'DE FETÖ/PDY OPERASYONU

Edirne iş dünyası temsilcileri büyükelçiler ile buluştu
YEREL

EDİRNE İŞ DÜNYASI TEMSİLCİLERİ BÜYÜKELÇİLER İLE BULUŞTU
Edirne Ticaret Borsası
YEREL

EDİRNE TİCARET BORSASI
Öğretmenler, öğrencilerine misafir oluyor
YEREL

ÖĞRETMENLER, ÖĞRENCİLERİNE MİSAFİR OLUYOR
Genç hatipler Selimiye'nin minberinde yarıştı
YEREL

GENÇ HATİPLER SELİMİYE'NİN MİNBERİNDE YARIŞTI

Kaçakken kaçakçı olduğu iddia edilen Tunuslu'ya tutuklama
YEREL

KAÇAKKEN KAÇAKÇI OLDUĞU İDDİA EDİLEN TUNUSLU'YA TUTUKLAMA
EN ÇOK OKUNANLAR
Birleşik Krallık'ta bulutların üzerinde sırtında yüküyle yürüyen figür
YAŞAM

UÇAKTAKİ YOLCU YAKALAMIŞTI, FOTOĞRAFI YAKINLAŞTIRDIKLARINDA İSE...

 1
  • 2 Duş pozu olay oldu
  • 3 Mutfağa girdi
  • 4 Boy farkı ortaya çıktı