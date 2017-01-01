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YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
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Bodrum'a sezonun ilk kruvaziyeri geldi

29 Nisan 2017 Cumartesi, 12:37

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesine "Thomson Spirit" isimli sezonun ilk kruvaziyeri ile bin 204 yolcu geldi.

Malta bayraklı kruvaziyer, sabah saatlerinde Paşatarlası mevkisindeki gemi yanaşma iskelesine demirledi. Rodos'tan gelen 214 metre boyundaki kruvaziyerde, İngiliz uyruklu bin 204 yolcu ile 506 personel bulunduğu öğrenildi.

Gemiden inen turistler, sahilde yürüyüş yapıp, ilçe merkezini gezdi ve alışveriş yaptı.

Kruvaziyerin akşam saatlerinde Yunanistan'ın Girit adasına hareket edeceği bildirildi.

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