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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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Askerlik arkadaşları 33 yıl sonra buluştu

29 Nisan 2017 Cumartesi, 12:43
Askerlik arkadaşları 33 yıl sonra buluştu

ANTALYA (AA) - Kayseri Hava İndirme Tugayı Destek Hizmetleri Ulaştırma Takımı Komutanlığında 1984 yılında aynı anda askerlik yapan 42 arkadaş, 33 yıl sonra Antalya'nın Kemer ilçesinde buluştu.

Diyarbakır Polis Okulunda polis memuru Hasan Erol, Kayseri Hava İndirme Tugayı Destek Hizmetleri Ulaştırma Takımı Komutanlığında askerlik yaptığı arkadaşlarını bir araya getirdi. Kemer ilçesindeki beş yıldızlı bir otelde düzenlenen buluşmaya, 1984 yılında aynı anda askerlik yapan 42 kişi katıldı.

33 yıl sonra gerçekleşen buluşmada askerlik anıları ve 15 Temmuz darbe girişimi konuşuldu.

Hasan Erol, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kayseri'de paraşütçü komando olarak askerlik yaptığı arkadaşlarını 33 yıl sonra sosyal medyada bulup bir araya getirdiğini söyledi. Buluşmayı organize etmesinde, 15 Temmuz darbe girişiminin büyük etkisi olduğuna işaret eden Erol, Türkiye'nin birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğu dönemden geçildiğine işaret etti.

Erol, yıllar sonra ilk defa bir araya geldiklerine işaret ederek, "Bu buluşmayı gelenek haline getireceğiz. Kayseri Hava İndirme Tugayı Destek Hizmetleri Ulaştırma Takımı Komutanlığı, Kıbrıs'ta ve terörle mücadelede üstün hizmet madalyası alan birlik. Burada askerlik yaptığımız için gurur duyuyoruz." dedi.

Askerlik yaptıkları ilk günkü heyecanı tekrar yaşadıklarını anlatan Erol, "Gerek terör olayları gerekse Türkiye'nin milli iradesine yapılacak her türlü darbe girişimine her yaşta karşı duracağımızı belirtirim." diye konuştu.

- "Askeri araçlarının lastiklerinin havasını indirdik"

Özel bir şirkette tır şoförlüğü yapan Murat Yılmaz, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Ankara'nın Polatlı ilçesindeki topçu okulundan askeri araçların çıktığını gördüklerini ve onları engellemek için lastiklerinin havasını indirdiklerini anlattı.

Darbe girişimi gecesi camilerden okunan ezan ve sela seslerinin hala kulaklarında çınladığını ifade eden Yılmaz, söz konusu vatan olunca ölümün bile akıllarına gelmediğini dile getirdi.

Buluşmada askerlik arkadaşları, eski günleri yad etmek için tekrar içtima alıp tekmil verdi, mıntıka temizliği yaptı.İçtima sırasında kendi aralarında konuşan asker arkadaşlarına kızan Erol, arkadaşlarına ceza olarak istikamet verip koşturdu.



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