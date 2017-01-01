İşgalci Rus subayının çürümemiş cesedinin bulunması

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ARDAHAN (AA) - Ardahan'da inşaat alanındaki kazıda bulunan, vücudu ile kıyafetlerinin büyük bölümünün çürümediği saptanan işgalci Rus subayın mezarının olduğu alanda, askeri bot ve asker iskeletlerine rastlandı.

Karagöl Mahallesi'ndeki inşaat alanında, vatandaşlarca yapılan kazıda, toprak altında tek bir oda şeklinde düzenlenmiş mezarda bulunan ve Rus subaya ait olduğu değerlendirilen cesedin kimliğinin belirlenmesi amacıyla başlatılan çalışmalar sürüyor.

Ardahan'da 1905-1913 yıllarında görev yapan ve Rus tarihinde "Kafkasya'nın fatihi" olarak anılan Tümgeneral Vasiliy Geyman'a ait olabileceği değerlendirilen ceset, Kars Müzesi'ne götürülerek muhafaza altına alındı. Ardahan'daki inşaat çalışmaları ise söz konusu yerde başka subay ve askerlere ait iskelet parçaları ve askeri botlar bulunması nedeniyle durduruldu.

Herhangi bir aksaklığın yaşanmaması için İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çevrede geniş güvenlik önlemi alındı.

Ardahan Üniversitesi (ARÜ) İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Levent Küçük, kazı alanında yaptığı inceleme sırasında, generalin mezarının yanında askeri bot ile insan iskeletlerinin bulunduğunu gördüklerini aktardı.

- "Alan, gayrimüslim mezarlığı olarak adlandırılıyor"

Küçük, bu alanda çok sayıda mezarın bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Koruma altına alınan alanda önümüzdeki günlerde gerekli incelemeler yapılacak. Burası Osmanlı ve cumhuriyetin ilk yıllarında 'Maşatlık', yani gayrimüslim mezarlığı olarak adlandırılıyor. Dolayısıyla burada sadece bu generalin değil daha birçok gayrimüslimin mezarının bulunma ihtimali var. Tabii burada 40 yıllık Rus idaresi söz konusu. O sırada savaş esnasında ölen, 1915 döneminde ölenlerden de gayrimüslim olanların buraya defnedilmiş olma ihtimali daha yüksek."

Öte yandan Rus subayın mezarının bulunduğu alan çevre illerden gelen vatandaşların ilgi odağı oldu. 8 yaşındaki Arda Kulutaş'ın, askeri üniforma şeklindeki giysileri ve oyuncak silahı ile etrafında güvenlik çemberi oluşturulan inşaat alanında nöbet tutması ilginç görüntü oluşturdu.