Bitlis'te terör operasyonları

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BİTLİS (AA) - Bitlis'te, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve PKK'ya yönelik operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Tatvan ilçesinde düzenlenen operasyonda, "terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak", "iş birlikçilik faaliyetlerinde bulunmak" ile "yardım ve yataklık etme" suçlarından 4 kişi yakalandı.

FETÖ/PDY'nin mahrem yapısının faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve önlenmesine yönelik Bitlis merkezli Tatvan, Adilcevaz ve Güroymak ilçeleri ile Van'da düzenlenen operasyonda 3 zanlı Bitlis, bir kişi de Van'da gözaltına alındı.

Terör örgütleri ve bunların düzenlediği eylemlere karşı mücadele, halkın desteğini alan güvenlik güçlerince kararlılıkla sürdürülecek.