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Tarihi Kentler Birliği, Kırklareli'nde toplandı

29 Nisan 2017 Cumartesi, 13:17
Tarihi Kentler Birliği, Kırklareli'nde toplandı

KIRKLARELİ (AA) - Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt, "Bu topraklar adalet ve merhametin toprağıdır. Bizim medeniyetimiz adalet ve merhamet üzerine kurulmuştur. Şimdi bizim taşınmaz kültür varlıklarımıza baktığımız zamanda, camisinde de, kilisesinde de, sokağında da, hanında da, hamamında da bunu görebiliriz. Bu topraklar sevgi toprağıdır." dedi.

Kurt, Ticaret Borsası binasında gerçekleştirilen Tarihi Kentler Birliği toplantısında, Türkiye'nin her yerini hizmet için karış karış gezdiklerini söyledi.

Türkiye'nin, insanı, coğrafyası, tarihi, medeniyeti ve geçmişinin güzel olduğunu ifade eden Kurt, bu toprakların medeniyetlerin buluştuğu topraklar olduğunu belirtti.

Kültür açısından dünyanın en zengin ülkelerinin başında Türkiye'nin geldiği bildiren Kurt, en önemlisinin Türk insanının gönlünün zengin olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin binlerce yıllık tarihinin tüm dünyaya örnek olduğunu anlatan Kurt, ''Bu topraklar adalet ve merhametin toprağıdır. Bizim medeniyetimiz adalet ve merhamet üzerine kurulmuştur. Şimdi bizim taşınmaz kültür varlıklarımıza baktığımız zamanda, camisinde de, kilisesinde de, sokağında da, hanında da, hamamında da bunu görebiliriz. Bu topraklar sevgi toprağıdır. O kadar büyük bir zenginlik var ki, kentlerimizde bu hissedilmektedir. Biz Türkiye'nin her yerinde nelerin olduğunu biliyoruz.'' şeklinde konuştu.

Kırklareli'nin de Türkiye'de zengin kültür varlıklarının bulunduğu illerden bir tanesinin olduğunu aktaran Kurt, Kırklareli'nde 442 sit alanı ile 500 de taşınmaz kültür varlığı olduğunu dile getirdi.

Her ilin kültür envanterini çıkarmak için çalıştıklarını anlatan Kurt, şöyle devam etti:

''İllerde stratejik bir plan oluşturulmalı. Bu plan taşınmaz kültür varlıklarının, sivil mimari örneklerinden, sit alanlarına, çeşme, han, hamam gibi bir çok yerin ayağa kaldırılması ve kullanılması önemli.Bunu muhakkak yapmamız gerekiyor. Her il önceliklerine göre plan yapmalı. Ben 24 saat belediye başkanlarımızın hizmetindeyim. Ücretsiz danışmak hizmeti sunmaktayım, çünkü bi̇zi̇m ülkemi̇z zengi̇n bi̇r ülkedi̇r. El ele vererek, gönül gönüle ülkemizin zenginliklerini gün yüzüne çıkarmalıyız. ''

Kurt, belediye başkanlarının kendileri ile çok daha sık temasta bulunmaları gerektiğini sözlerine ekledi.

Toplantıda, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ile Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Danışmanı Ahmet Erdönmel de birer konuşma yaptı.


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