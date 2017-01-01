Evkur Yeni Malatyaspor'a destek

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MALATYA (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'a Yeşilyurt Belediyesi tarafından 300 bin liralık destek çeki verildi.

Evkur Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, yönetim kurulu üyeleriyle Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'ı ziyaret etti.

Ziyarette Polat, Evkur Yeni Malatyaspor'a 300 bin liralık yardım çekini sundu.

Başkan Polat, yaptığı konuşmada, takımın tüm şehrin ortak değeri olduğunu söyledi.

Evkur Yeni Malatyaspor'un emin adımlarla şampiyonluğa yürüdüğünü anlatan Polat. "Kulüp başkanımız, çok yoğun bir emek sarf ediyor. Bu bir gönül işi, Malatya sevdası. O yönüyle de hepimizin Malatyasporumuzu desteklemesi lazım. Gümrük ve Ticaret Bakanımız Bülent Tüfenkci, AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Öznur Çalık, milletvekillerimiz, Malatya Büyükşehir Belediyemiz, Battalgazi Belediyemiz ve Yeşilyurt Belediyemiz bu sevdanın etrafında kenetlenmiş durumda. Kalan maçlarda da istenen sonuçları alacağız ve hep birlikte takımımızı Süper Lig'e ulaştıracağız." diye konuştu.

Çorbada tuzlarının bulunması için destek olmak istediklerini kaydeden Polat, sezon sonunda tüm şehirle birlikte Süper Lig'i karşılamak istediklerini belirtti.

Adil Gevrek de desteklerinden dolayı Polat'a teşekkür etti.





- "Bu şehir şampiyonluğu hak ediyor"





Takımın Malatya ve Malatyalıların ortak değeri olduğunu anlatan Gevrek, şunları kaydetti:

"Başkanımız, geçen sezon da bizlere destek vermişti. Bu sezon, 300 bin lira destek verdi. Herkesin takıma sahip çıkması, kenetlenmesi önemli. Çünkü gerçekten zaferler böyle geliyor. Bizler de bu sorumluluğun farkındayız. Bu kenetlenme olduğu sürece biz de yönetim olarak mücadelemizi veriyoruz. Sezonu şampiyon olarak bitirmek istiyoruz. Bu şehir, taraftarlar şampiyonluğu hak ediyor."



