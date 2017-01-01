Hatay'da "tarihi eserler çalıştayı"

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

HATAY (AA) - İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Gökçe, "Ülkemiz tarihi yapılar bakımından bir açık hava müzesi özelliği taşımasına rağmen ne yazık ki bu yapıların korunması, güçlendirilerek geleceğe devredilmesi konusunda iç açıcı, içimizi rahatlatan bir yerde değildir." dedi.

Gökçe, İMO Hatay Şubesince oda binasında düzenlenen "Tarihi Eserlerin Güçlendirilmesi ve Geleceğe Güvenle Devredilmesi Çalıştayı"nda, tarihi yapıların çeşitli fiziksel olaylara açık olmasının, yapıların yıpranmasına ve kullanılmaz hale gelmesine yol açtığını söyledi.

Kültür varlıklarının deprem ve diğer çevresel etkilerden korunarak güvence altına alınması gerektiğinin altını çizen Gökçe, şöyle devam etti:

"Kültür varlıklarının korunması disiplinler arası bir çalışmayı gerekli kılmaktadır. Yapmış olduğumuz çalıştay ve sempozyumlarla bir yandan kültür varlıkların onarımı, restorasyonu ve güçlendirilmesinde kullanılacak uygun tekniklerle birlikte örnek uygulamaların ve yapısal deprem güvenliği gibi konuların konuşulup, tartışılması da amaçlanmaktadır. Örnek uygulamaların yanında telafisi mümkün olmayan kayıpların önlemesi için proje ve uygulamalardaki kalitenin düzeyi de yükseltilmelidir. Ülkemiz tarihi yapılar bakımından bir açık hava müzesi özelliği taşımasına rağmen ne yazık ki bu yapıların korunması, güçlendirilerek geleceğe devredilmesi konusunda da iç açıcı, içimizi rahatlatan bir yerde değildir. Çok çalışmamız, çok yol almamız gerekiyor."

Gökçe, tarihi yapıların inşaat mühendisliği alanında özel alanı oluşturduğunu, bu nedenle restorasyon konusunda çalışan inşaat mühendislerinin belli bir birikime sahip olması gerektiğini dile getirdi.

Toplantıya Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Defne Belediye Başkanı İbrahim Yaman, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin, İMO Hatay Şube Başkanı Selim Harbiyeli ve oda üyeleri katıldı.



