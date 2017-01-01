Fethiye'de hükümlüler çevre temizliği yaptı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde denetimli serbestlik kapsamındaki 35 hükümlü, tarihi Likya Yolu ve ormanlık alanda çevre temizliği yaptı.

Fethiye Kaymakamlığı, Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Fethiye Orman İşletme Müdürlüğü ve Ziraat Odası Başkanlığının iş birliğinde "Yaşanabilir Bir Çevre İçin El Ele Projesi" başlatıldı.

Proje kapsamında Kayaköy Ören Yeri yoluna gelen 35 hükümlü, tarihi Likya Yolu ve ormanlık alanda bir kamyonet çöp topladı.

Fethiye kaymakamı Ekrem Çalık, gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıllarda hükümlüler ile koylarda çevre temizliği etkinlikleri düzenlendiğini söyledi. Gelecek nesiller için çevre temizliğinin çok önemli olduğunu vurgulayan Çalık, "Dünyanın en güzel coğrafyalarında birisinde yaşıyoruz. Turizm için de çevre temizliği ayrı bir önem taşıyor. Kayaköy dünya çapında tanınan bir ören yeri. Fethiye de muhteşem bir körfez. Bu güzelliği koruyarak bölgemize gelen 1 milyon 300 bin turiste hazır halde sunmak için de temiz bir çevre yükümlülüğümüz var." dedi.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcısı Veli San ise etkinliğin gerçekleştirilmesinden duyduğu mutluluğu ifade etti.

Hükümlüleri suç işlemekten alıkoymak, topluma kazandırmak, aynı zamanda toplumda bilinç oluşturmak hedefleri bulunduğunu belirten San, şunları kaydetti:

"Çevreyi kirletmenin ne kadar kötü, temizlemenin de kadar değerli olduğu farkındalığını yaratmak için beraberiz. Denetimli Serbestlik Müdürlüklerimiz ve ceza infaz kurumlarımız artık bir eğitim kurumu. Psikolojik servis gibi çalışıyor. Buradaki hükümlülerin birçoğu toplumdaki bireylerin çoğundan daha bilinçli halde. Bu açıdan bizim son 12 yıldan beri yürüttüğümüz çalışmaları önemsiyorum. Hükümlülerle bu etkinlikler sonrasında kurduğumuz iletişimlerde de çevreyi temiz tutmanın ne kadar önemli olduğunu birebir duyuyoruz. Projenin de başarılı olduğunu anladım. Dolayısıyla biz bu projelere devam edeceğiz."







