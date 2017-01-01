"10. Uluslararası Öğrenci Buluşması"

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KÜTAHYA (AA) - Kütahya'da, "Rengimiz Türkiye, Hazırız Geleceğe" sloganıyla bu yıl 10'uncusu gerçekleştirilen "Uluslararası Öğrenci Buluşması" başladı.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinde (DPÜ) eğitim gören 19 ülkeden yaklaşık 200 öğrenci, Cumhuriyet Caddesi'nde kurulan stantlarda, geleneksel kıyafetleriyle ülkelerinin kültürel ürünlerini sergiledi.

Vali Ahmet Hamdi Nayir, burada yaptığı konuşmada, kadim kültürlere ev sahipliği yapan Kütahya'nın, kendisine emanet edilen ve Dumlupınar Üniversitesinde öğrenim gören yaklaşık 900 öğrenciye ev sahipliği yaptığını söyledi.

Uluslararası öğrencilere ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Nayir, şöyle konuştu:

"Etkinlikte önemli rol üstlenen Haymeana Uluslararası Öğrenci Derneğinin kurduğu çadırlarda çok güzel bir birliktelik örneği oluşturduğunu görüyoruz. Bilindiği gibi 'Hayme' çadır demek. Altına aldığı kişiyi güneşten, yağmurdan, zararlardan koruyan manasına gelen çadır, Hayme Anamıza isim olmuş. Yine bu çadırlar altında farklı kültürleri burada koruyup anlatacak bir faaliyet içerisindeyiz. Bulunduğumuz caddemizin adı da Sevgi Yolu. İnşallah bu tür faaliyetler, ulusların arasında ihtiyaç duyduğumuz sevginin de artmasına vesile olacaktır. Bizler için önemli olan bu faaliyette emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) temsilcisi Salman Narlı da Uluslararası Öğrenci Buluşmalarının ilk kez 2007 yılında İstanbul'da başladığını hatırlattı.

Türkiye'ye yıllar içerisinde çok sayıda uluslararası öğrenci geldiği için birçok uluslararası dernek kurulduğunu anlatan Narlı, "Program bu yıl 20 farklı ülkede ve Türkiye'de 50'den fazla şehrimizde gerçekleştirilmektedir. 22 Nisan ile 13 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek organizasyonların bir ayağı da Kütahya'da yapılmakta. Uluslararası öğrencilerimizin kamuoyu tarafından tanınması, bilinmesi ve Kütahya halkıyla tanışıklığının artırılması amacıyla öğrencilerin organizasyon kabiliyetlerinin artırılması için bu programı tertip ediyoruz." diye konuştu.

Filistinli öğrenci Yazen Şabani'nin okuduğu Kur'an-ı Kerim'in ardından stantları gezen yetkililer, öğrencilerden ülkeleri hakkında bilgi aldı.

Etkinlikte stant açan Kütahya İHH İnsani Yardım Derneği, Kütahya İHH Acil Yardım ve Arama Kurtarma ekibi de çalışmaları hakkında ziyaretçileri bilgilendirdi.

DPÜ'de öğrenim gören 19 ülkeden yaklaşık 200 öğrencinin, kurulan stantlarda geleneksel kıyafetleriyle ülkelerinin kültürel ürünlerini sergiledikleri etkinlik, yarın sona erecek.

