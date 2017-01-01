Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Kavlak:

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BURSA (AA) - Türk-İş Genel Sekreteri ve Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, "2017 MESS Sözleşmesi kıdeme dayalı olacak. Bu ilke, bizim kırmızı çizgimizdir. Bu kadar net, bu kadar açık." dedi.

Kavlak, Bursa'da bir kültür merkezinde düzenlenen Türk Metal Sendikası Bursa Emek Şubesi 1. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Bursa'ya artık yüreğinde bir sızıyla geldiğini ifade ederek, mart ayında Bursa-Ankara Karayolu'nda yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu yaşamını yitiren 7 kadın sendika üyesine rahmet diledi.

Onların geride bıraktıklarının kendilerine emanet olduğunu dile getiren Pevrul Kavlak, şöyle konuştu:

"(Onları ele güne muhtaç bırakmak olmaz) dedik ve harekete geçtik. Sizin adınıza, hepimiz adına ailelerle bir araya geldim. En acil ihtiyacı tespit ettik. 7 kız kardeşimizin bize emanetlerine, evlatlarına 7 ev alıyoruz. Bunun için izin almamız gerekiyordu. Valilikten aldık, bakanlıktan da dün izin çıktı. Genel Başkan Yardımcımız Mesut Bey burada kalacak. Bürokratik işleri bitirip, tapuları çocukların üzerine yapıp teslim edecek. O çocuklar 25 yaşına gelinceye dek ihtiyaçlarını, o evlerden gelecek kira ile giderecek. Sonra da ne yapacaklarına kendileri karar verecekler. Yani ele güne muhtaç olmayacaklar."

- "Bizim de hatalarımız, eksikliklerimiz vardı"

Geçmişte sendikal anlamda bazı olayların yaşandığına da değinen Kavlak, şöyle devam etti:

"Bizim de hatalarımız, eksikliklerimiz vardı. Suçu sizin üzerinize atıp, 'Biz yapacağımızı yaptık' deyip kenara çekilmedik. Biliyorduk ki itirazların altında başka gerekçeler de vardı. Bunları tespit etmek için hemen harekete geçtik. Özellikle kurumsal iş yerlerindeki bürokratik tip sendikacılığı hastalığının bizim şubelerimize sıçramasını fark edemedik. İkiye katlanan üye sayımıza rağmen, şube sayımızın aynı kalması nedeniyle profesyonellerin iş yükünün çok arttığını geç fark ettik. Renault'da üye ile şube arasına mesafe girdiğini, iletişimin koptuğunu, sorunlarla ilgilenilmediğini geç fark ettik. Ama bakın, fark ettiğimiz anda gereğini yerine getirdik. Anında cevap verdik ve düzeltmeye gittik."

- 2017 MESS Sözleşmesi kıdeme dayalı olacak

Önlerinde 2017 MESS Grup Sözleşmesi olduğunu anımsatan Pevrul Kavlak, şunları kaydetti:

"Planlarımızı, projelerimizi ona göre yapmalıyız. Aslında yapmaya da başladık. 'Bosch, taban olacak' dedik, sözümüzü tuttuk. İmzaladığımız her sözleşmede Bosch sözleşmesi taban oldu. Bu taban artık bize yeter mi? Yetmez mi? Ne olması gerektiğine birlikte karar vereceğiz. Önce 8 bölgede geniş katılımlı toplantılar düzenleyeceğiz. Sonra beklenti anketi yapacağız. Daha tarafsız olması için hizmet satın alacağız, dışarıdan bir şirkete yaptıracağız. Orada herkes eteğindeki taşı dökecek. Açık açık tartışacağız, konuşacağız ama sonunda kol kola çıkacağız. O taslak bizim, hepimizin olacak. O taslak bizim namusumuz olacak. O taslağa namusumuz gibi sahip çıkacağız."

Kavlak, kıdemli işçiliğin önemini vurgulayarak, "2017 MESS Sözleşmesi kıdeme dayalı olacak. Bu ilke, bizim kırmızı çizgimizdir. Bu kadar net, bu kadar açık. Madem kıdemli işçinin emeği senin için değerli, o zaman o emeğin tam karşılığını vereceksin." ifadelerini kullandı.