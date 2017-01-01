Kardemir Karabükspor 1 puandan memnun

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KARABÜK (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'un futbol şube sorumlusu Tolga Gül, "Gaziantepspor gibi var gücüyle maça asılan bir ekipten evinde puan alabilmek önemli." dedi.

Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Süper Lig'in 29. haftasında oynadıkları ve 0-0 berabere kaldıkları Gaziantepspor maçında her iki takımın da skoru değiştirebilecek pozisyonlar bulduğunu söyledi.

Rakiplerinin düşme hattından kurtulmak için varını yoğunu sahaya koyduğunu ifade eden Gül, "Maçın zor geçeceğini biliyorduk. Gaziantepspor, bulunduğu yeri hak etmeyen, gerçekten kaliteli bir ekip. Gaziantepspor gibi var gücüyle maça asılan bir ekipten evinde puan alabilmek önemli. İstediğimizi aldık diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Ligin 30. haftasında konuk edecekleri Osmanlıspor ile de zorlu bir maç yapacaklarını kaydeden Gül, karşılaşmaya iyi hazırlanıp, taraftarlarının önünde 3 puanı hedeflediklerini sözlerine ekledi.