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Bursa'da "İhracatın Yıldızları" ödülleri

29 Nisan 2017 Cumartesi, 14:37

BURSA (AA) - Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) ile Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğince (UHKİB), 2016'nın en başarılı ihracatçı firmalarına "İhracatın Yıldızları" ödülü verildi.

Uludağ İhracatçı Birliklerinden (UİB) yapılan açıklamaya göre, UTİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Nuri Canik, BUTEKOM Tekstil ve Teknik Tekstil Mükemmeliyet Merkezi'nde gerçekleştirilen törende yaptığı konuşmada, daima geleceğe ve yeni hedeflere odaklanmak gerektiğini belirtti.

Gelinen noktada bir sıçrama daha yaparak dünyada söz sahibi olmak ve Bursa'yı global arenada tanınır hale getirmeyi amaçladıklarını ifade eden Canik, şunları kaydetti:

"Vizyonumuz Türkiye'yi aşıp dünyayı kucaklamalı. Bursa, bugüne kadar başardıklarından daha fazlasını ortaya koyabilecek, ender görülecek bir senkron, inanç ve sinerji yakaladı. Bizler de yeni dönemdeki çalışma ve projelerimizi bu tablodan aldığımız güçle ortaya koyuyoruz. Dünya bugün çok büyük siyasi ve ekonomik krizlerle boğuşuyor. Yakın ve komşu pazarlarda yaşanan gelişmeler, ticaretimizi hiç olmadığı kadar zorlu kılıyor. Böylesine zor şartlarda bile daha fazla insana yeni istihdam alanları açmak ve refah düzeyini artırmak adına özveriyle çalışan ihracatçılar, gerçek bir başarı hikayesi yazıyor.

Yönetim tecrübesi yüksek sektörümüz, 2017 ve sonrasında da başarılı faaliyetlerine devam edecektir."

Konuşmanın ardından "İhracatın Yıldızları" ödül töreninde, "hazır giyim ve konfeksiyon" kategorisinde Yeşim Satış Mağazaları ve Tekstil Fabrikası AŞ, EDT Hazır Giyim ve Oz Tekstil Sanayi en fazla ihracatı gerçekleştirerek ilk üç sırayı paylaşırken, 43 firma da performanslarına göre altın, gümüş ve bronz ödülün sahibi oldu.

Tekstil sektöründe de Yeşim Satış Mağazaları ve Tekstil Fabrikası AŞ, yine ilk sırayı alırken, Zorlu Dış Ticaret ile Özdilek İthalat, İhracat ve Pazarlama Ltd. Şti. de en başarılı firmalar oldu. Bu alanda da ayrıca 63 firma, performanslarına göre altın, gümüş ve bronz ödüle layık görüldü.

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