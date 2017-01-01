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YEREL HABERLER  / ERZİNCAN HABERLERİ
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Yangında ellerini kaybeden çocuğa doğum günü partisi

29 Nisan 2017 Cumartesi, 14:39

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da, evde çakmakla oynadığı sırada çıkan yangında vücudunun büyük bölümü yanan, elleri ve ayağını kaybeden 7 yaşındaki Ahmet Tuğrul Kasırga'ya sürpriz doğum partisi düzenlendi.

Erzincan Gönüllü Gençler Derneği mensupları, 8 şubat 2014'te evde tek başına çakmakla oynarken perdenin alev alması sonucu çıkan yangında vücudunun büyük bir bölümü yanan Kasırga'ya, yaşadığı acıları unutturmak amacıyla doğum günü partisi düzenlemeye karar verdi.

Aile ile görüşerek evde gerekli hazırlıkları yapan gönüllü gençler, gerçekleştirdikleri sürprizle hayatının başında büyük acılar yaşayan minik çocuğun yüzünün gülmesini sağladı.

Gençler, Kasırga'ya çok istediği akülü arabayı da hediye ederek, yalnız olmadığını hatırlattı.

Erzincan Gönüllü Gençler Derneği Başkanı Faruk Kocatürk, Ahmet Tuğrul Kasırga'nın geçmişte yaşadığı üzüntüleri unutturmak, çocuğun bir an için bulunduğu ortamdan uzaklaşabilmesi için sürpriz doğum günü partisi düzenlediklerini söyledi.

Kasırga'nın ileriki günlerde yapılması planlanan tedavisi için tüm hayırsever iş adamları ve vatandaşlardan destek isteyen Kocatürk, gönüllü gençler olarak her zaman ailenin yanında olacaklarını belirtti.

Doğum günü partisinin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden baba Eyyüp Kasırga ise, tarif edilemez mutluluk yaşadıklarını, oğlunun uzun zaman sonra ilk kez bu kadar mutlu olduğunu aktardı.

Üç yıl önceki acı olay nedeniyle büyük üzüntü yaşadıklarını anlatan Kasırga, oğlunun tedavisinin devam ettiğini, sağlığına kavuşacağı günü sabırla beklediklerini dile getirdi.

Ahmet Tuğrul Kasırga da, düzenlenen parti nedeniyle çok mutlu olduğunu belirterek, herkese teşekkür etti.

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