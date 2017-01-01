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MUĞLA (AA) - Türkiye Enduro Şampiyonası'nda sezonun ilk ayak yarışları Muğla'nın Bodrum ilçesinde başladı.

Türkiye Motosiklet Federasyonunca (TMF) düzenlenen organizasyon, Bodrum Motosiklet Kulübünün (BMK) ev sahipliğinde, Bodrum Belediye Meydanı'nda start aldı.

Sporcular, "Yeni parkur, yeni heyecan" sloganı ile yarışların yapılacağı Mumcular Mahallesi Çamarası mevkisindeki parkurda, sıralama turu mücadelesine katılmak üzere yola çıktı.

Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, organizasyonun ilçeye renk kattığını söyledi. Yarışların kazasız sona ermesi temennisinde bulunan Yılmaz, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ise ilçede spor turizminin yükselişte olduğunu kaydetti.

Altı ayaktan oluşan yarışların 1. ayağı ile ilgili bilgi veren BMK Başkanı Cevdet Erçik, yarışlara farklı illerden 139 sporcunun kayıt yaptırdığını dile getirdi. Yarışların, yeni hazırlanan parkurda yapılacağını işaret eden Erçik, "Bu organizasyonun ilk ayağını Bodrum'da yapmaktan mutluluk duyuyoruz." diye konuştu.

Türkiye Enduro Şampiyonası 1. ayak yarışlarına katılan sporcular, yarın toplam 39 kilometrelik 3 etapta, 3 tur olmak üzere, 117 kilometrelik parkurda mücadele edecek.