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Kocaeli'nin unutulan lezzetleri gün yüzüne çıkacak

29 Nisan 2017 Cumartesi, 15:24
Kocaeli'nin unutulan lezzetleri gün yüzüne çıkacak

KOCAELİ (AA) - Osmanlı saray mutfağının kileri olarak adlandırılan Kocaeli'nin unutulan yöresel lezzetlerini gün yüzüne çıkarmak amacıyla düzenlenen Yöresel Yemek Festivali başladı.

İzmit'teki bir alışveriş merkezinde "Yemekte şehrin bilgeleri" sloganıyla düzenlenen festivalde, 421 yarışmacı tarifi unutulmuş yöreye özgü çorba, ana yemek, hamur işi, salata, tatlı, pilav ve konserve gibi lezzetleri jürinin beğenisine sunuyor.

Başkanlığını Türk Aşçı Milli Takım Direktörü Naif Bagi'nin yaptığı ve Artun Ünsal, Yalçın Manav, Osman Uluışık ve Nevin Halıcı gibi Türkiye'nin ünlü gurme ve şeflerinden oluşan 50 kişilik jüri, festival alanında pişirilen yöresel lezzetleri tadarak puan veriyor.

Değerlendirmelerin yarın akşama kadar devam edeceği festivalin sonunda 9 kategoride en güzel yöresel lezzetlerin yanı sıra en güzel hikayesi olan yemek de seçilecek.

- "Ortaya çıkan tarifler kitaplaştırılacak"

Jüri Başkanı ve Türk Aşçı Milli Takım Direktörü Şef Naif Bagi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festivalde Kocaeli yöresine özgü yemekleri gün yüzüne çıkarmayı amaçladıklarını söyledi.

Çok büyük bir çalışma gerçekleştirdiklerini dile getiren Bagi, ilk etapta 12 ilçeden bin 100 kişinin katıldığı bir yarışma düzenlediklerini ve yapılan eleme sonucu 400'ün üzerinde kişinin finale katılmaya hak kazandığını ifade etti.

Bagi, bugün ve yarın finale kalanların yeniden yarışacağını ve 9 kategoride aralarından en iyilerinin seçileceğini anlatarak, "Şu anda bölgemizde yapılan tüm yemekler fotoğraflanarak kayıt altına alınıyor, bunlar kitap haline getirilecek." diye konuştu.

Kocaeli'nin yemek kültürü açısından çok zengin bir il olduğunu vurgulayan Bagi, şunları kaydetti:

"Kocaeli aslında Osmanlı saray mutfağının kileri. Saraya giden birçok ürün Kocaeli'den temin edilmiş. Ayrıca, sarayda çalışanların Kocaeli'deki Saraylı köyüne yerleştiğini ve saray mutfağını kendi köylerine taşıdığını biliyoruz. Şu anda onunla ilgili de ciddi bir çalışma var. Bu çalışmayla beraber Kocaeli Mutfak Müzesini kurmayı ve ortaya çıkan yemekleri tescil ettirmeyi amaçlıyoruz."

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