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BURSA (AA) - Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) tarafından, genç yetenekleri sektöre kazandırmak ve sektörün gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen "Türkiye Ev Tekstili Tasarım Yarışması"nda dereceye girenlere ödülleri verildi.

UTİB'den yapılan açıklamaya göre, "yaşamın içindeki işlevsel ve estetik farkındalık" temasıyla gerçekleştirilen yarışmada, "En İnovatif Ürün" seçilen "DIMMER" projesinin sahibi, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisi Bartu Başoğlu 10 bin liralık para ödülünü aldı.

"Ürün tasarım" kategorisinde, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisi Duygu Eda Semercioğlu, "HAPTIC" projesiyle birinci, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisi Sebiha Alganer "BLINT DATE" projesiyle ikinci, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisi Kübra Ünlü de "Evlerde Minimal Mozaikler" projesiyle üçüncü oldu.

UTİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Nuri Canik, törende yaptığı konuşmada, genç yetenekleri sektöre kazandırmayı hedeflediklerini belirtti.

Ev tekstili sektörünün büyümesi ve gelişmesi için gerçekleştirilen yarışmanın çok önemli olduğunu vurgulayan Canik, "UTİB olarak, tekstilin her dalına yönelik verdiğimiz destekleri artırarak sürdüreceğiz. Yarışmaya katılan ve dereceye giren tüm yarışmacıları tebrik ederim." ifadesini kullandı.

Türk ev tekstili sektörünün, dünyada yüzde 5 pazar payına sahip olduğuna dikkati çeken Canik, şunları kaydetti:

"Ev tekstili sektörü 2016'da 3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Çin ve Hindistan gibi önemli rakiplerle kıyaslandığında sektördeki firmalar, her geçen gün orta ve üst segment ürünlerde daha fazla uzmanlaştı. Ev tekstilinde dünya üst segment pazarındaki payımız yüzde 5'in çok daha üzerinde. Bunu önemli bir başarı olarak dikkate almak gerekiyor. 1980-1990'larda kendimiz tasarım yapmakla birlikte ağırlıklı olarak İtalya, Fransa, İngiltere gibi ülkelerin tasarımlarını ve çalışmalarını takip ederdik. Yıllar boyunca artan tecrübemiz ve birikimimiz sonucunda dünya ev tekstili sektöründe ve özellikle tasarım ve moda alanında artık ülkemiz, takip eden değil, takip edilen ve örnek gösterilen bir konuma yükseldi."







