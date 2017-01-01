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YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
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Bolu'daki trafik kazası

29 Nisan 2017 Cumartesi, 15:52

SAKARYA (AA) - Bolu'da, TEM Otoyolunda tır ile otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 18 yaşındaki Bahadır Keskin'in cenazesi Sakarya'da toprağa verildi.

Bolu'dan Sakarya Orhan Gazi Camisi'ne getirilen Keskin'in cenazesi, burada öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Adapazarı ilçesindeki Emirsultan Mezarlığında defnedildi.

Cenaze namazına, Keskin'in babası Mustafa İsmail Keskin, arkadaşları ve yakınları katıldı.

Kazada yaralanan Keskin'in annesi Rahime ile ablası Ayşe Müge Keskin'in ise hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan, Keskin'in İstanbul Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi 11. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

Önceki gün TEM Otoyolundan Ankara istikametinde seyreden Adnan Kuban idaresindeki 31 ADZ 13 plakalı tır ile Mustafa İsmail Keskin yönetimindeki 17 YL 952 plakalı otomobil, Yukarısoku Mahallesi'ndeki viyadükte çarpışmış, kazada yaralanan sürücüler ile otomobilde bulunan Bahadır Keskin, Ayşe Müge Keskin ve Rahime Keskin, kentteki hastanelere kaldırılmıştı.

Yaralılardan Bahadır Keskin, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.


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