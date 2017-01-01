Bursa'da apartmanda yangın

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

BURSA (AA) - Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, 4 katlı bir apartmanın 2'nci katında çıkan yangında mahsur kalan 1'i bebek 3 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Dikkaldırım Mahallesi Haneli Sokak'taki apartmanda Faik Yılmaz'a ait dairede, içeride kimsenin olmadığı bir sırada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 2'nci kattan yükselen dumanın 3'üncü katı sarması üzerine, itfaiye merdiveniyle içeride mahsur kalan vatandaşlara ulaştı.

Ekipler, dairede dumandan etkilenen Vahdettin ve eşi Nevim Baydaroğlu ile 6 aylık bebekleri Eşref Ali Köroğlu'nu tahliye etti. Baydaroğlu çifti ile bebek, 112 acil servis ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınan yangında, 2'nci kattaki daire kullanılamaz hale geldi.

Ev sahibi Faik Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının nasıl çıktığını bilmediklerini belirterek, "Yangın haberini iş yerindeyken öğrendim. Allah'tan evde kimse yoktu. Önemli olan can kaybının olmaması." diye konuştu.