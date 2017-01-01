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Sivas'ta 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi

29 Nisan 2017 Cumartesi, 16:04
Sivas'ta 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi

SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde otobüsün bagajındaki el çantasında 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 81 ilde gerçekleştirilen huzur operasyonları kapsamında D-100 karayolunun ilçe girişi yakınında genel asayiş uygulaması yaptı.

Yolcu otobüsünü durduran ekipler, yolcuların kimlik kontrolünün ardından bagajları inceledi.

Bagajdaki el çantasında paketler halinde 2 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Çantanın sahibi İran uyruklu Sajjad Mohammadpour (30) gözaltına alındı.

İlçe Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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