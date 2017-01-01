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Hayvansal gıda tüketmeyenler için festival

29 Nisan 2017 Cumartesi, 16:15
Hayvansal gıda tüketmeyenler için festival

AYDIN (AA) - Aydın'ın Didim ilçesinde hayvansal gıdaların yer almadığı "Vegan ve Vejetaryen Festivali"nde katılımcılara etsiz hamburger, ot kavurması gibi yiyecekler sunuldu.

Didim Belediyesi, Türkiye Vegan ve Vejetaryenler Derneği (TVD), Turizm Araştırmaları Derneği (TURAD) ve Didim Turizm Altyapı Birliğinin (DİTAB) organizasyonuyla gerçekleştirilen festivalde, içerisinde et ve et ürünlerinin bulunmadığı yemekler sergilendi.

Stantları gezen vatandaşlar, etsiz köfteden hamburgere, ot kavurmasından mantar yemeklerine kadar çeşitli lezzetleri tatma imkanı buldu.

Didim Kaymakamı İskender Yönden, festivalin güçlü ve kararlı bir ekip anlayışıyla gerçekleştiğini belirterek, katılımın yüksek olduğunu söyledi.

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Türkiye'nin her şehrinden misafirlerin olduğuna dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"En önemli konu, Didim'de yaşayanların bu festivale sahip çıkmış olmasıdır. Herkes işin ucundan tuttu ve bu güzellik meydana çıktı. Yaklaşık 300 standımızda yöresel yemeklerimizi misafirlerimize sunuyoruz. Didim'in vegan dostu belediye olmasındaki amaç doğaya ve tüm canlılara olan saygımızdır. Tüm dünyaya bu dostluğu göstermek istedik. Festivalin turizme, esnafımıza, otelcilerimize çok büyük desteği olacaktır."

- "Amacımız farkındalık yaratmak"

Türkiye Vegan ve Vejetaryenler Derneği Başkanı Ebru Arıman, etkinliğin ilk kez yapıldığına dikkati çekerek, şunları belirtti:

"Amacımız burada bir farkındalık yaratmaktır. Her şeyden önce hayvanların alınıp satılan bir meta olmasının önüne geçmek istiyoruz. Hayvanlar olmadan da kendi yaşamımızı sürdürmenin mümkün olduğunu göstermek istedik."

Vejetaryen ve Vegan arasındaki farkı da anlatan Arıman, "Vejeteryan, hiçbir şekilde hayvan eti yememek demektir. Bunun yanında hayvansal gıdaları tercihe bağlı olarak tüketebilirler. Fakat vegan, hayvansal hiçbir şeyi yememektir. Veganlık bir felsefedir. Temelinde hayvanları mal ve hizmet amaçlı kullanmayı reddetmek demektir." diye konuştu.

Dünyada resmi olarak vegan dostu ilk belediyenin Barselona, ikincisinin de Didim olduğunu vurgulayan Arıman, bunun Türkiye için bir gurur olduğunu sözlerine ekledi.

İki gün sürecek festivalde, çeşitli atölyeler ve konserler de gerçekleştirilecek.

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