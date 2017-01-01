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YEREL HABERLER  / BARTIN HABERLERİ
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Bartın merkezli FETÖ/PDY operasyonu

29 Nisan 2017 Cumartesi, 16:25

BARTIN (AA) - Bartın merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün "ışık evleri" yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 kişiden 6'sı tutuklandı.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Bartın merkezli 8 ilde örgütün "ışık evleri"ne operasyon düzenlendi.

Bartın, Gümüşhane, İstanbul, Manisa, Afyonkarahisar, Trabzon, Kocaeli ve Antalya’daki operasyonda gözaltına alınan 12 kişinin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 12 kişiden 6'sı tutuklandı, 2'si adli kontrol ve yurt dışı yasağıyla, 3'ü ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Diğer şüphelinin işlemleri sürüyor.

Bazı zanlıların, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı öğrenildi.

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