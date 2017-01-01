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Beşir Derneğinden Suriyelilere yardım

29 Nisan 2017 Cumartesi, 16:32
Beşir Derneğinden Suriyelilere yardım

KİLİS (AA) - Beşir Derneğince Kilis'teki çocukları yetim 120 Suriyeli aileye gıda yardımında bulunuldu.

Derneğin Suriye Yardımları Koordinatörü Lokman Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayırsever vatandaşların katkılarıyla temin edilen gıda malzemelerini asıl sahiplerine ulaştırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Suriye'de yaşanan iç savaş nedeniyle yüz binlerce çocuğun öksüz ve yetim kaldığını anlatan Yıldırım, bu kapsamda gönüllülerce yapılan çalışmayla Kilis'te tespit edilen çocukları yetim 120 aileye 3 ton tavuk ve bir ton zeytin dağıtıldığını söyledi.

Yıldırım, dünyanın neresinde olursa olsun herhangi bir ayırım yapmaksızın mazlumların yanında olmaya devam edeceklerini ifade ederek, "Sığınmacılara yönelik yardımların bundan sonra da devam edebilmesi için hayırseverlerden desteklerini esirgememelerini istiyoruz." dedi.

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