29 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Yabancı öğrenciler, kültürlerini tanıtmak için buluştu

29 Nisan 2017 Cumartesi, 17:06

ERZURUM (AA) - Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) ve bağlı derneklerin Erzurum'da düzenlediği "10'uncu Uluslararası Öğrenci Buluşması"nda, Türkiye'de yüksek öğrenim gören yabancı öğrenciler kültürlerini tanıttı.

Ülkeler arasında kardeşlik köprüleri kurulması amacıyla Yakutiye Kent Meydanı'nda düzenlenen etkinliğin bu yılki teması “Rengimiz Türkiye, hazırız geleceğe” olarak belirlendi.

Açtıkları stantlarda ülkelerine özgü ürün, motif ve oyunları sergileyen öğrenciler, izleyenlerin büyük beğenisini topladı. Dünyanın dört bir yanından öğrenim görmek için Türkiye’ye gelen öğrenciler, hem kendi kültürlerini tanıtma, hem de başka kültürleri tanıma fırsatı buldu.

Özellikle Erzurum'a özgü "Baş bar" oyununu sahneleyen öğrenciler, büyük alkış topladı.

İlki 22 Nisan’da Gana ve Kosova’da gerçekleşen buluşmaların final program, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul'da yapılacak.

Etkinlikte konuşan Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, ülkelerinden uzakta kente okumaya gelen öğrencilerin, barış ve huzur dünyasını kurmak için yeni bir anlayışı hayata geçirdiğini söyledi.

Azizoğlu, öğrencilerin birlik içinde kendi kültürlerini yaşadıklarını belirterek, "Dünyaya huzuru ve barışı getirmiş olan Türk milletinin doğudaki en büyük şehri Erzurum'a gelen öğrencilerimiz, kardeşleriyle bir araya gelmiştir. Onlarla hasbihal ederek hakim kılmak istediğimiz barış ve huzur dünyasını kurmak için yeni bir anlayış ve kavrayışı benimsemiştir." dedi.

Kardeşliğin meşalesini Erzurum'da yakmak istediklerini ifade eden Azizoğlu, şöyle konuştu:

"Büyük Türk devleti Osmanlı İmparatorluğu'nun son yıllarında, Birinci Dünya Harbi'nin ilk yıllarında vatan topraklarını korumak için Kut'ül Amare'de 15 bin İngiliz askerini esir ederek 101 sene önce zafer kazanmıştır. Ülkeyi bölmek için yapılan anlaşmalar ile bölgedeki doğal gaz ve petrol kaynaklarına el koymak isteyenler o gün başaramadılar. Bugün aynı oyunu devam ettirmek isteseler de unuttukları bir şey var. O gün bir ve beraber olan millet bugün daha fazla bir ve beraber. Osmanlı devletinin yerine kurulmuş olan Türkiye Cumhuriyeti de bugün 100 kat daha güçlü ve kuvvetli bir bölge devleti oldu. Yanımızdaki kardeş ve Müslüman devletlerle bu bölgenin huzurunu ve güvenini birlikte koruyacağız ve bir daha bu bölgede ateş, gözyaşı ve barut olmayacak."

UDEF Erzurum Şube Başkanı Ergün Halis de 55 il ve 20 ülkede etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Amaçlarının kardeş coğrafyaları bir araya getirmek olduğunu dile getiren Halis, her kültüre ait renklerin Türkiye'nin kültürel zenginliğinde kendine yer bulmasına katkıda bulunmak istediklerini vurguladı.

Halis, dünyanın farklı yerlerinden şehre gelen öğrencilerin, Türkçe öğrendiklerini, birlik ve dayanışma içinde etkinliklerini gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.


İLGİLİ HABERLER
B.B. Erzurumspor: 0 Fethiyespor: 0
YEREL

B.B. ERZURUMSPOR: 0 FETHİYESPOR: 0
Rektör Çomaklı, Erzurum Kitap Fuarı'nın açılışına katıldı
YEREL

REKTÖR ÇOMAKLI, ERZURUM KİTAP FUARI'NIN AÇILIŞINA KATILDI
Sekmen: &quot;Kut'ül amare zaferi türk tarihinin övünç vesilesidir&quot;
YEREL

SEKMEN: "KUT'ÜL AMARE ZAFERİ TÜRK TARİHİNİN ÖVÜNÇ VESİLESİDİR"
Erzurum fark attı
YEREL

ERZURUM FARK ATTI
Erzurum'da öncelik eğitim ve sağlıkta
YEREL

ERZURUM'DA ÖNCELİK EĞİTİM VE SAĞLIKTA
DHMİ Erzurum verileri açıklandı
YEREL

DHMİ ERZURUM VERİLERİ AÇIKLANDI
10. Uluslararası öğrenci buluşması Erzurum'da gerçekleşti
YEREL

10. ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BULUŞMASI ERZURUM'DA GERÇEKLEŞTİ
AK Parti Erzurum Milletvekili Ilıcalı, &quot;Erzurum, Erzincan ve Kars olarak 2026 Kış Olimpiyatlarına adayız&quot;
YEREL

AK PARTİ ERZURUM MİLLETVEKİLİ ILICALI, "ERZURUM, ERZİNCAN VE KARS OLARAK 2026 KIŞ OLİMPİYATLARINA ADAYIZ"
Diş eti hastalıklarına dikkat
YEREL

DİŞ ETİ HASTALIKLARINA DİKKAT
Kişinin tarzına göre burun estetiği
YEREL

KİŞİNİN TARZINA GÖRE BURUN ESTETİĞİ
Mobbing ile Mücadele Derneği, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ömer Çomaklı'yı ziyaret etti
YEREL

MOBBİNG İLE MÜCADELE DERNEĞİ, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF.DR. ÖMER ÇOMAKLI'YI ZİYARET ETTİ
Doğu Anadolu'da sağanak bekleniyor
YEREL

DOĞU ANADOLU'DA SAĞANAK BEKLENİYOR
TRT Geleneksel ''Radyo Günleri'' başlıyor
YEREL

TRT GELENEKSEL ''RADYO GÜNLERİ'' BAŞLIYOR
Kadıoğlu, Güneş Vakfının konuğu oldu
YEREL

KADIOĞLU, GÜNEŞ VAKFININ KONUĞU OLDU
&quot;2026 Kış Olimpiyatları hazırlıklarımız başladı&quot;
YEREL

"2026 KIŞ OLİMPİYATLARI HAZIRLIKLARIMIZ BAŞLADI"
Erzurum Ticaret Borsası
YEREL

ERZURUM TİCARET BORSASI
Devlet Demiryolları'ndan ilaçlama uyarısı
YEREL

DEVLET DEMİRYOLLARI'NDAN İLAÇLAMA UYARISI
Sivas- Kars arası demiryolu hat ve istasyonlarında otla mücadele kapsamında ilaçlama yapılacak
YEREL

SİVAS- KARS ARASI DEMİRYOLU HAT VE İSTASYONLARINDA OTLA MÜCADELE KAPSAMINDA İLAÇLAMA YAPILACAK
Denizbank Oltu Şubesi açıldı
YEREL

DENİZBANK OLTU ŞUBESİ AÇILDI
&quot;4. Erzurum Kitap Fuarı&quot; açıldı
YEREL

"4. ERZURUM KİTAP FUARI" AÇILDI
Geleceğimizi İçin Ailece El Ele Projesi final programı
YEREL

GELECEĞİMİZİ İÇİN AİLECE EL ELE PROJESİ FİNAL PROGRAMI
Erzurum Kitap Fuarı açıldı
YEREL

ERZURUM KİTAP FUARI AÇILDI
Başkan Vekili Doğan, yaralı askeri ziyaret etti
YEREL

BAŞKAN VEKİLİ DOĞAN, YARALI ASKERİ ZİYARET ETTİ
Erzurum'da &quot;Dini Temsil Sorunu&quot; sempozyumu
YEREL

ERZURUM'DA "DİNİ TEMSİL SORUNU" SEMPOZYUMU
EN ÇOK OKUNANLAR
Birleşik Krallık'ta bulutların üzerinde sırtında yüküyle yürüyen figür
YAŞAM

UÇAKTAKİ YOLCU YAKALAMIŞTI, FOTOĞRAFI YAKINLAŞTIRDIKLARINDA İSE...

 1
  • 2 Duş pozu olay oldu
  • 3 Mutfağa girdi
  • 4 Boy farkı ortaya çıktı