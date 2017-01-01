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MANİSA (AA) - UNESCO'nun İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan 477. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında yemek yarışması yapıldı.

Mesir Tertip Komitesi ve Manisa Lokantacılar Kebapçılar Tatlıcılar ve Yoğurtçular Esnaf Odası iş birliğiyle tarihi Yeni Han'da gerçekleştirildi.

Manisa Lokantacılar Kebapçılar Tatlıcılar ve Yoğurtçular Esnaf Odası Başkanı Mehmet Akgül, yarışmaya etli ve zeytinyağlı yemek, hamur işi ve tatlı kategorilerinde toplam 68 yarışmacının katıldığını söyledi.

Akgül, "Bu yıl 17'ncisini düzenlediğimiz yemek yarışmasına Manisa ve İzmir illerinden 4 ayrı kategoride toplam 68 kişi katıldı. Kadınlarımız dışında yarışmaya 6 erkek yarışmacımız da çeşitli kategorilerde düzenlediği yemekler ile katıldı. Bu yarışmayı 17 yıldır aralıksız yapıyoruz, Mesir Festivali kapsamında yapmaya da devam edeceğiz." dedi.

- Erkek yarışmacı birinci oldu

Jüri tarafından yapılan değerlendirmede etli yemekler kategorisinde Hanife Özdelli, zeytinyağlı kategorisinde Figan Hovarda, hamur işi kategorisinde Aynur Çataltepe ve tatlılar kategorisinde ise Hüseyin Kayır birinci oldu.

Yemek yarışması sonunda etli ve zeytinyağlı yemek, hamur işi ve tatlı kategorilerinde birincilere tam, ikincilere yarım, üçüncülere de çeyrek altın ile başarı belgeleri verildi.