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Ekonomi Bakanı Zeybekci:

29 Nisan 2017 Cumartesi, 17:37

DENİZLİ (AA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Artık bu dönemde hep birlikte yeniden kenetlendiğimiz, Türkiye'nin coştuğu, yayından fırlamış ok gibi büyüdüğü, kalkındığı, ihracatını artırdığı, işsizlikle mücadele ettiği, altyapı ve üstyapı baştan aşağı imar edildiği bir dönem yaşayacağız." dedi.

Denizli'de halk oylamasında en çok 'evet' oyunun çıktığı Çameli ilçesini ziyaret eden Zeybekci, vatandaşlarla Belediye Parkı'nda bir araya gelerek sohbet etti.

Halk oylaması sürecinde Türkiye düşmanı yedi cihanın bir araya geldiğine anlatan Zeybekci, "Topyekün Türkiye'ye saldırıyor. Avrupa'sından tutun da dünyanın birçok yerinde hedef Türkiye'ydi. Türkiye'ye saldırmak, Türkiye'ye saldırarak siyasetten prim yapmak, seçimlerde bunu malzeme olarak kullanmak da moda haline geldi. Dileriz ve temenni ederiz ki Avrupa bu hastalıktan bir an önce kurtulur. Dün Avrupa Parlamentosu farklı bir şey söylerken Avrupa Birliği dış işleri bakanları 28 ülkenin 27'si dedi ki 'Türkiye ile tam üyelik görüşmelerine devam edeceğiz'. Durmak yok yola devam." diye konuştu.

Zeybekci, Türkiye'nin hedefinin AB'ye tam üyeliği hedeflediğini dikkati çekerek, "Türkiye, Avrupa Birliğinin kapısında tam benim yaşımla beraber bekliyor, 55 senedir bekliyor. 55 yıldan beri biz Avrupa Birliği'yle flört ediyoruz. Tam üyelik için başvuru 1987'de Turgut Özal zamanında yapıldı. Görüşmelerin başlaması AK Parti dönemine denk geldi. Şimdi de 'görüşmeleri askıya alalım da, Türkiye'yi incelemeye alalım da' diyorlar. Geç bunları geç. Türkiye olarak dünyada kimseden demokrasi dersi alacak değiliz." değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 21 Mayıs günü yapılacak olan kongreyle kurucusu olduğu AK Parti'nin Genel Başkanı olacağını dile getiren Zeybekci, şunları kaydetti:

"Artık bu dönemde hep birlikte yeniden kenetlendiğimiz, Türkiye'nin coştuğu, yayından fırlamış ok gibi büyüdüğü, kalkındığı, ihracatını artırdığı, işsizlikle mücadele ettiği, altyapı ve üstyapı baştan aşağı imar edildiği bir dönem yaşayacağız. Güçlü bir ülke Türkiye, dünyanın 16., Avrupa'nın 6. büyük ekonomisi. Hedefimiz dünyanın ilk 10'undan biri olmak, Avrupa'nın ilk 3'ünden biri olmak."

Zeybekci, daha sonra iş adamları Abdülkadir Uslu'nun kızı Nurçin ile Ali İpek'in oğlu Tuna'nın Pamukkale Tenis Kulübünde düzenlenen nikah törenine katıldı.

Genç çiftin nikah şahitliğini yapan Zeybekci, "Rabbim sizi her iki cihanda da mutlu ve mesut etsin. Bundan sonra öyle birbirinizin ayağına basmakla ilgili hevesiniz olmasın, damarınıza basmayın. Rabbim ailenize mutluluklar göstersin." diyerek evlilik cüzdanını geline verdi.



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