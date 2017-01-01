Futbol: Spor Toto 2. Lig

Stat: Konya Atatürk
Hakemler: Erdoğan Özkaya, Armağan Çekinmez, Aykut Onar
Konya Anadolu Selçukspor: Muhammed, Faruk, Arif, Görkem, Ahmet (Dk. 45 Faruk Uzundere), Muhammet Yürükuslu, Serhat, Alper, Maksut (Dk. 45 Ahmet Karaman), Süleyman, Mehmet
Hacettepe: Übeyd, Rahmi, Ömer, Hüseyin, Mehmet, Serdarcan, Abdullah (Dk. 45 Mustafa), Onur (Dk. 45 Mustafa Serkan Koparan), Volkan, Erkan, Berat (Dk. 76 Onur Erdem Günel)
Goller: Dk. 40 Süleyman (penaltıdan) (Konya Anadolu Selçukspor), Dk. 67 Serdarcan, Dk. 82 Mustafa Serkan Koparan (Hacettepe)
Sarı kartlar: Dk. 21 Faruk, Dk. 49 Serhat, Dk. 62 Muhammet Yürükuslu, Dk. 64 Süleyman (Konya Anadolu Selçukspor), Dk. 58 Volkan, Dk. 62 Übeyd, Dk. 68 Serdarcan (Hacettepe)
KONYA (AA) - Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup son hafta maçında Hacettepe, deplasmanda Konya Anadolu Selçukspor'u 2-1 yendi.