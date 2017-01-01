GÜNCELLEME - Kastamonu'da ev yangını: 2 ölü

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde iki katlı evde çıkan yangında 2 kişi yaşamını yitirdi.

Güneşli köyünde Salih Açıkgöz'e (72) ait iki katlı betonarme evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Köy sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri söndürdü. Kullanılamaz hale gelen evde yapılan aramada Salih Açıkgöz'ün cesedine ulaşıldı.

Bu kişinin eşi Meryem Açıkgöz'ün (57) bulunamaması üzerine, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri evin enkazında arama yaptı. Yaklaşık 4 saatlik aramanın ardından, Meryem Açıkgöz'e ait olduğu tahmin edilen ceset parçaları bulundu.

Cesetler, otopsi için Çatalzeytin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cesedin Meryem Açıkgöz'e ait olup olmadığının belirlenmesi amacıyla yakınlarından DNA örneği alınacağı öğrenildi.



Öte yandan, çiftin çocuklarının bulunmadığı bildirildi.