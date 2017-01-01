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Samsun'da Oyuncak Müzesi kurulacak

29 Nisan 2017 Cumartesi, 18:29
Samsun'da Oyuncak Müzesi kurulacak

SAMSUN (AA) - Canik Belediyesince Oyuncak Müzesi kurulması amacıyla çalışma yürütülüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mevlana Eğitim, Kültür ve Yaşam Kampüsünde yer alacak müze inşaatı devam ediyor.

Geçmişten günümüze oyuncakların yer alacağı müze sayesinde çocuklar oyuncaklarla gelişme imkanı bulacak. Ayrıca müzenin yanına oyuncak atölyesi de kurularak üretim yapılması planlanıyor.

Belediye Başkanı Osman Genç, yeni nesillerin yetişmesinin kendileri için önemli olduğunu vurguladı.

Çocukları yabancı kültürden korumak için Oyuncak Müzesi ile atölyesi kurduklarına işaret eden Genç, şöyle devam etti:

"Milli oyuncakları üretmemiz ve yerli oyuncak atölyesini hayata geçirmemiz gerekiyor. Çocuklarımız Barbie bebekler, Süpermen gibi yabancı hayal kahramanları yerine Keloğlan, Nasrettin Hoca, Kara Murat gibi kültürümüze ait kahramanların oyuncaklarıyla büyümelidir. Müze, geçmişten günümüze tüm kültürlere ait oyuncakları bünyesinde barındıracak ve Türkiye'nin en büyüğü olacak. Ayrıca kültürümüzü yansıtmak ve gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla yerli oyuncak üretmeye şimdiden başladık."

- "Mutlu çocuk, mutlu gelecek demektir"

Oyuncakların çocukların yetişmesinde çok önemli yer tuttuğuna dikkati çeken Genç, şunları kaydetti:

"Bizler çocukluğumuzda aldığımız eğitim, gördüğümüz değerler ile bugünlere geldik. Bugünün çocukları, günümüzde aldıkları eğitimle bundan 20, 30, 50 yıl sonranın büyükleri olacak. Dolayısıyla bugün çocuklarımıza ne kadar sağlıklı imkanlar sunabilirsek gelecekte bu çocuklarımız o kadar donanımlı olacaktır. Onlar da bizden gördükleriyle kendilerinden sonraki nesillere bunu aktaracaktır. Mutlu çocuk, mutlu gelecek demektir. Bu nedenle bu müzemizi çok önemsiyorum. Kendi değerlerimize ait kahramanlardan oluşan oyuncak müzemizi bu nedenle kuruyoruz. Hedefimiz yeni medeniyet tasavvuru çerçevesinde yeni neslin inşası için ahlaki ve manevi değerleriyle büyüyen bir şehir oluşturmak."



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