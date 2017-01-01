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YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
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Sakarya Nehri'ne düşen kişinin cesedi bulundu

29 Nisan 2017 Cumartesi, 18:47

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, Sakarya Nehri'ne düşen Erhan T'nin cesedine ulaşıldı.

Köprübaşı Mahallesi'nde Sakarya Nehri kenarında dengesini kaybedip suya düştükten sonra bulunamayan Erhan T'nin cesedi gören balıkçılar durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri cesedin bulunduğu alanda güvenlik önlemi aldı. Cumhuriyet savcısının incelenmesinin ardından vatandaşların da yardımıyla cenaze araca taşınan Erhan T'nin cenazesi, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Önceki gün, Köprübaşı Mahallesi'nde Sakarya Nehri kenarında Ö.S ve M.İ. ile uyuşturucu kullandığı iddia edilen Erhan T, dengesini kaybedip suya düşmüş, balık tutan vatandaşların yardım etmesine rağmen akıntıya kapılarak gözden kaybolmuştu. Olay yerine gelen polis, 112 Acil Servis, Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin aramasına rağmen bulunamamıştı.

Suya düşen kişinin yanında oldukları belirlenen ve baygın olarak bulunan Ö.S. ve M.İ. olay yerine gelen sağlık ekiplerince, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.

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