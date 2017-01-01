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ARTVİN (AA) - Türkiye Rafting Şampiyonası 2. ayak yarışları, Artvin'in Yusufeli ilçesinde düzenlendi.

Yusufeli Geleneksel Derekapı Boğa Güreşleri Festivali kapsamında, Barhal Çayı'nda 400 metre uzunluğundaki yapay parkurda gerçekleştirilen yarışlarda, 40 hakem görev aldı. Organizasyona çeşitli kategorilerde, 17 takımdan 80 sporcu katıldı.

Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Rafting Asbaşkanı Fikret Yardımcı, burada yaptığı konuşmada, şampiyonanın renkli görüntülere sahne olduğunu belirterek, Yusufeli'nin daha önce Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yapmış bir yer olduğunu söyledi.

İlçede benzer organizasyonlar düzenlemeye devam edeceklerini vurgulayan Yardımcı, "Önümüzdeki günlerde Gürcistan'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'nın seçmelerini de yapıyoruz. Biz Türkiye olarak rafting sporunda Avrupa ve dünya şampiyonu bir ekibiz. Bu çıtayı düşürmeme adına çalışıyoruz. Bunun hazırlığını yapıyoruz." dedi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Bahattin Yetim ise Artvin'de sporun gelişmesi için tüm imkanlar dahilinde çaba sarf ettiklerini aktararak, "Doğal imkanlar, iklim şartları bize ne sunuyorsa onu sporda alternatife dönüştürmenin gayreti içindeyiz. Kayak, kano, rafting, dağcılık gibi spor yapma imkanlarını çeşitlendirerek 7'den 70'e herkesi spor yapmaya davet ediyoruz. Bunda da nispeten başarılı olduk." diye konuştu.

Şampiyonada, 19 yaş altı ve açık yaş kadınlar kategorilerinde Ardeşen Belediyespor Kulübü, açık yaş erkeklerde de Çaykur Spor Kulübü birinciliği elde etti.

Yarışmaların ardından dereceye giren sporculara madalya ve ödülleri takdim edildi.