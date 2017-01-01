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Maçın ardından

29 Nisan 2017 Cumartesi, 18:58


DENİZLİ (AA) - TFF 1. Lig'de Elazığspor ile 0-0 berabere kalan Denizlispor'un teknik direktörü Kenan Atik, "Çok kritik maçlarımız var. Bu maçlarda Denizlispor'a yakışır bir şekilde çıkıp oynamak zorundayız. Ne kadar bizim düşme korkumuz yok desek de futbol maalesef böyle şeyleri kaldırmaz." dedi.

Atik, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, bu sezon ilk defa iki takımın da sıcak havada maça çıktığını ve doğal olarak zorlandıklarını ifade etti.

Maçın genelinde oyuna hakim olan takımın kendileri olduğunu kaydeden Atik, şunları söyledi:

"Pozisyonlara girdik. Rakip kaleci müthiş toplar çıkardı. Son 90+4'te parmağının ucu ile dokundu yoksa Moritz boş kaleye topu atacaktı. Biz 90+4'te bile golü kovalayan takımız. Bu yüzden oyuncularımızı tebrik ediyorum. Oyuncularımın kazanma isteklerinden dolayı hepsinin alnından öpüyorum. Dediğimiz gibi çok kritik maçlarımız var. Bu maçlarda Denizlispor'a yakışır bir şekilde çıkıp oynamak zorundayız. Ne kadar bizim düşme korkumuz yok desek de futbol maalesef böyle şeyleri kaldırmaz. Matematiksel olarak düşme korkumuz bitti dediğimiz ana kadar bu mücadelemizi göstereceğiz. Bundan herkes emin olsun. Oyuncularımızla bu mücadeleyi sonuna kadar devam ettireceğiz."

Bundan sonraki maçlarda play-off'u kovalayan, ilk ikiyi kovalayan, ilk ikiden belki direkt Süper Lig'e çıkmak isteyen takımlar ile mücadele edeceklerini vurgulayan Atik, "O yüzden bizim ilk hedefimiz Denizlispor'a yakışan, ciddi bir şekilde bu maçlara çıkıp, tatil havasına girmeden bu ligde bazı şeyleri değiştirebileceğini, ligin iyi bir takımı olduğunu gösterip maçlarımızı tamamlamak." diye konuştu.


- Elazığspor cephesi


Elazığspor Teknik Direktörü Bayram Bektaş ise maçın çok sıcak bir havada oynandığını, bu havanın koşu mesafelerini etkilediğini ve müsabakanın temposuz geçmesine neden olduğunu belirtti.

Maçın başından sonuna kadar galibiyet için oynadıklarını anlatan Bektaş, "Zaman zaman o pas trafiğini çok iyi yaptık. Çok da net pozisyonları yakaladık diyebiliriz. Defansif anlamda birkaç hatamız vardı. Ancak iyi toparladık. Çünkü Denizlispor çok iyi kontra atağa çıkan bir takım. Çok etkili oyuncuları var uç noktalarda ama onları iyi kilitledik. Son dakikada mağlup olabilirdik. Çağlar'ın çok güzel kurtarışı oldu. Ama dediğim gibi Denizlispor gibi bir takımdan deplasmanda, ki hemen altımızda, 1 puan almak oynanan futbol ile birlikte beni mutlu etti." ifadelerini kullandı.


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