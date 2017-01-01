Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde LPG tankerinde çıkan yangın söndürüldü, İzmit Körfezi gemi trafiğine açıldı.

Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının gemi mürettebatını taşıyan filikada çıktığını belirtti.

Tankerin LPG yüklü olmadığını, boş bir tanker olduğunu vurgulayan Güzeloğlu, şunları söyledi:

"Bu tankerde çalışan personelimizi kıyıya taşıyan servis yapan filikada yangın çıkıyor. Gemiye yanaşık düzeyde ve durumda çıkan yangında, ilk anda müdahale yapılırken, ilk andaki algı nedeniyle bu yangının gemiye ait olduğu kanısı gerçekleşiyor. Gemiye çok küçük bir sirayet var ama anında geminin hem kendi sistemi hem de olayla birlikte müdahale eden Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüzün söndüren gemileri, Donanma Komutanlığımız, Sahil Güvenlik Komutanlığımız ve Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin ekipleri ile bu yangın söndürülüyor ve bu filika da açığa çekilerek herhangi bir riske karşıda etkisiz ve riski mümkün olmayan bir yere taşınıyor. Şu anda herhangi bir ihtimale karşı, geminin soğutma sistemi, gerek kendi sistemi gerekse de bizim çevredeki yangın ekiplerimizle gerçekleşti."

Yangında 9 kişinin yaralandığını aktaran Vali Güzeloğlu, "Yaralılarımız hastanelere sevk edildi. Onların tedavisine de en kısa süre içerisinde başlayacağız. Bu tankerimizde LPG yok." ifadesini kullandı.

LPG tankerinde çıkan yangının söndürülmesinin ardından İzmit Körfezi gemi trafiğine tekrar açıldı.

