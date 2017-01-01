Trabzonspor-Gençlerbirliği maçından notlar

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TRABZON (AA) - Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor ile Gençlerbirliği arasında oynanan karşılaşmada Mardin'in Derik ilçesinde PKK'lı teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit düşen Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün Mardinli çocuklara bordo-mavili takımın maçını izletme hayali gerçek oldu.

İçişleri Bakanlığınca Derik Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen ve 10 Kasım 2016'da makam odasında PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcı ile düzenlenen saldırıda şehit düşen Kaymakam Safitürk'ün hayali İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla başlatılan proje sonucunda gerçekleştirildi.

Şehit Kaymakam Safitürk'ün, Kızıltepe Trabzonsporlular Derneğini ziyareti sırasında anı defterine, hayalinin bir grup öğrenciyi Mardin'den Trabzon'a getirerek maç izlettirmek olduğundan yola çıkılan proje kapsamında, Derik, Kızıltepe, Nusaybin, Artuklu ve Yeşilli ilçelerinden 13-18 yaş arası 65'i kız 140 öğrenci ile 12 öğretmenin yer aldığı kafile dün geldikleri Trabzon'da, Trabzonspor ile Gençlerbirliği arasında oynanan karşılaşmayı da Medical Park Arena'da izledi.

Şehit kaymakamın eşi Ayşegül Safitürk ve 4 yaşındaki oğlu Asım Eren Safitürk de maçı izleyenler arasında yer aldı.





- Safitürk fotoğraflı tişört ile sahaya çıktılar





Trabzonsporlu futbolcular, Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk’ün fotoğrafının bulunduğu ve anı defterine yazdığı, "Sözüm olsun ki en yakın zamanda bir grup öğrenciyi Mardin'den Trabzon'a getireceğim. Onlara hem bir maç izleteceğim hem de kenti gezdireceğim" sözlerinin ve buna cevaben "Vasiyetin, bu kardeşliğin en büyük mirasıdır. Rahat uyu şehidim" ifadelerinin yer aldığı tişört ile ısınmak için sahaya çıktı.

Bu arada bordo-mavili takımın kaptanı Onur Recep Kıvrak, maç öncesi Mardinli öğrencilerin yer aldığı tribünün önüne gelerek kafile ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Trabzonsporlu futbolcular sahaya Safitürk'ün fotoğrafının yer aldığı, "Ömrün vefası olmasa da kardeşin vefası vardır. Trabzon-Mardin kardeşliği' yazılı pankartla çıktı.

Trabzonspor taraftarları maç öncesi "şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları ile teröre tepki gösterdi.





- Trabzonspor'da tek değişiklik





Trabzonspor'da teknik direktör Ersun Yanal, geçen hafta 3-0 kazandıkları Antalyaspor maçı 11'ine göre tek oyuncu değişikliği yaptı.

Antalyaspor maçında kart cezası tamamlanan Onur Recep Kıvrak, tekrar kaleye geçerken Kosta Rikalı kaleci Estaban Alvarado, yedek kulübesinde yer aldı.

Teknik direktör Yanal, geçen hafta Antalyaspor maçında olduğu gibi Kolombiyalı oyuncu Castillo'yu yedek soyundururken N'Doye ve Rodallega'ya forvette görev verdi.

Bordo-mavili takımda Antalyaspor maçının 18 kişilik kadrosuna alınmayan Yusuf Erdoğan, Gençlerbirliği kadrosunda da yer bulamadı.

Trabzonspor taraftarları Medical Park Arena'da oynan karşılaşmaya önceki maçlar kadar ilgi göstermedi. Tribünlerde yer yer boşluklar olduğu gözlendi.

Doğu tribününde bulunan bordo-mavili taraftarlar, TFF 1. Lig'e yükselen Ankaragücü'nün kaşkolları açması dikkati çekti.